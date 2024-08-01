Beanies終有好日子過　告別捱飯盒生涯

由潘釗彤(Chiutung)、陳樂頤(Geor)、張天穎( Jaime)、李凱翹(Kay)及黃健怡(Winky)組成的唱作女子組合Beanies，近日推出今年的第二首團歌《小氣簿》， Beatbreak曲風充滿着夏天氣息，最適合暑假播放！

新歌由Jaime及監製齊編曲，Winky、Kay及Jaime作曲，Jaime說：「歌名係同監製一齊諗，創作入面，監製分享咗啲Demo畀我哋，每個人交咗自己嘅旋律出嚟。最後好似拼圖咁，剪咗依家首歌出嚟。」歌曲是講姊妹之間感情，負責填詞的Chiutung說：「講一班好朋友出嚟去玩，少不免申訴平日生活嘅唔開心、返工有咩冤屈氣，見朋友嘅時候就會好似寫晒落小器簿咁。」

MV特別找來台灣新一代的演員姚愛寗與張介禎演出，短短幾分鐘的故事，有他們的演出變得更為立體，近乎變成了幾分鐘的微電影。拍過《共犯》、《比悲傷更悲傷的故事》、《帶我去月球》、《為你存在的每一天》的姚愛寗，又演過日本電影《戀愛奇譚集》，脫俗氣質得台、日觀眾愛戴；而張介禎演過的電影《夢遊》，曾於紐約電影獎榮獲過六個大獎，是新世代的演員之一。

MV內，Beanies五位成員飾演女主角的內在小女孩，女主角對着男主角的內心掙扎，五位成員總會出現在旁，鼓勵女主角做決定，雖然最後的結局是分手收場，但女圑永遠寄居於女主角內心，陪伴左右。對於第一次拍MV有演員參演，Beanies感到很榮幸及興奮，Jaime說：「由演員負責成個故事情節，畀觀眾睇到成首歌嘅第二面。」Kay說：「好靚仔好靚女。演員們做得好好，眼神呼吸節奏好到位，我自己眼濕濕咗兩次。」Geor說：「最尾火鍋店嗰個鏡頭，我以為仲有咁多人食緊飯，但原來全部都係臨時演員，嗰時先知我哋今次咁大製作，好驚訝！製作比之前大好多，大家都用咗好多努力！」

至於拍攝時的難忘事，Winky笑言：「拍咗24個鐘，中間有機會一齊坐低出去食飯。通常拍嘢都係食飯盒，但我哋可以出去食咗碗拉麵，好幸福。」Geor說：「我哋喺天橋到同女主角大嗌發洩，但我哋要無聲吶喊，因為嗰時已經凌晨3點幾。」

Beanies雖然出道短短一年多，但經歷過不少事，對於未來的發展，Winky說：「我哋嚟緊會繼續出歌唱歌，期待可以搞到Beanies嘅演唱會！」而Chiutung最期待的是MV可以衝出香港，走到更遠的地方拍攝。