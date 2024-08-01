MIRROR全體唔信Edan戀女神　AL罕晒麒麟臂驚艷全場

男團MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）、Stanley（邱士縉）、Serrini、女團Beanies 及Dear Jane等，昨晚（31日）雲集灣仔，參與《CHILL CLUB Have A CHILL Live》演出，吸引大批歌迷現身捧場，尤其Anson Lo與Stanley以「黑白配造型」夾擊Serrini，鬥歌之餘更上演一幕「爭女戲碼」，將氣氛推向高潮，平日牙尖嘴利的Serrini被搞到面紅耳赤，頓成熱話！

完騷後Anson Lo與Stanley齊齊受諗訪。提到他們在台上「夾擊」Serrini，Stanley形容「從來冇見過佢咁嘅樣」，Anson Lo則透露正式演出走位與綵排時不一樣：「我哋覺得兩個男仔爭佢都幾好玩同得意嘛。」談到兩兄弟首次同台演出，Stanley搞笑指很開心今次跟Anson Lo「學嘢」，Anson Lo即謙稱當年曾跟Stanley學舞：「以前我經常上Stanley老師嘅公開堂，不過佢留意唔到我哋呢啲唔起眼嘅學生。」Stanley則搞笑反駁：「我梗係知啦，你上過一堂咁多，之後就覺得我唔得，哈哈！」

Anson Lo台上大展麒麟臂，Stanley打趣講謂：「佢近日睇奥運體操多。」Anson Lo透露：「係去年年尾畀個目標自己，希望喺2024年身形厚實啲，都29歲喇。（麒麟臂操練咗幾耐？）半年左右，不過麒麟臂唔係我擔當，應該係Stanley嘛。」記者追問Stanley可覺得受到威脅，他笑答：「冇喎，半年前我哋籌備緊演唱會，佢可能見到我咁，受到我嘅激勵呀。」

至於演出時不少粉絲表現出很期待Stanley脫衣騷肌，他笑說：「即係我變咗Tyson Yoshi？我頭先都除咗件褸嘅，除衫都要合適先得，唔通無端端自己一個除咁奇怪咩？（你為咗今晚演出準備咗好耐？）每次唱歌都覺得好大壓力，今次仲同咁多出色嘅歌手同場，我真係練足成個月，每星期上兩節唱歌堂，希望出嚟效果好啲。」

提到隊友Frankie（陳瑞輝）日前36歲生日，Stanley表示有傳訊息祝福對方。談到對方女友Christy以千字文反擊黑歷史，指Frankie幫手「設局捉鬼」，有網民認為事件變淡不應再提。Stanley坦言：「我係睇新聞先知，覺得其他人唔好加把咀，畀啲空間佢哋啦。既然話佢講嘢太多，我哋更加唔好加把口。」至於Edan（呂爵安）與林明禎傳緋聞，Stanley再笑答：「唔想羨慕佢，我想搵個爆料者出嚟，可唔可以爆係我呀？我覺得99.9%一定唔係啦！（唔信Edan追到林明禎？）唔好迫我信。（如果係真呢？）咁我喊囉。（Edan返咗香港未？）返咗，佢約我打藍球，但我有嘢做冇赴約，如果唔係就可以爆料畀你哋（記者）聽啦。」

另外，Beanies幾位女生齊齊性感登場，她們表示：「今日我哋都知係好大嘅場合，加上好多觀眾，所以我哋特別諗要盛裝打扮。」成員張天穎被問到事前有否問過男友ANSONBEAN意見，她笑答：「佢畀我好大自由度，我反而有問佢點樣跳舞跳得好啲。（套衫有冇畀佢睇過？）一陣畀佢睇囉，佢知我做嘢嘛。」談到早前曾表示想拍廣告，結果真的「開口中」，近日她們有機會接拍能量飲品廣告，不過拍攝當日正值酷熱天氣警告，加上要拍攝打閃避球鏡頭，事後搞到見暈！她們又搶說：「如果真係開口中，嚟緊好想代言埋化妝品、珠寶同電器呀！」