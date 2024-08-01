分享奧運照洩密？Chrissy Teigen證實6歲子患糖尿病

美國騷靈天王John Legend一家四口上星期一同飛抵法國睇「巴黎奧運」比賽，期間他的前模特兒妻子Chrissy Teigen於社交網分享她與子女撐美國女子體操隊比賽的照片，照片中見到6歲子Miles右手臂貼上糖尿病患者專用的監控血糖的監測儀，因而被網民懷疑他患上糖尿病。

而Chrissy昨日於社交網留言證實兒子患上第1型糖尿病，她說：「你們有好多人留意到我幾日前貼的照片有少少特別—照片中Luna、 Miles與我正慶祝Simone（體操運動員比莉絲）與美國隊。當時Miles舉起手臂，而你們好多人即出來說出我從未在這平台看過最美麗與令人難以置信的話語。你注意到了他的 第1 型糖尿病監測儀，並以各種可能的方式給予了他如此多的愛和鼓勵。我過去和現在都被這個社區的友善所震撼。」

而Chrissy透露幾周前Miles身體不適而入院，醫生診斷後證實他患有由食物或水中的細菌引起的腸道感染病-志賀氏菌病，之後兒子做血液測試時證實患有糖尿病，幸好是初期並已注射首劑胰島素。Chrissy於留言中亦點名兒時曾患第1型糖尿病的美國男歌手Nick Jonas於奧運期間向她們給予的鼓勵。