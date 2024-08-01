必學溫和去黑頭法　解鎖夏日淨透肌膚

一到夏天，各種皮膚問題相繼併發，高溫導致皮膚油脂分泌異常旺盛，令黑頭問題也更加猖獗，密密麻麻的黑點霸佔在毛孔中，毛孔也愈發明顯，不但礙眼，清理起來也耗時費力。一旦用錯方法，或是太過重手，還會令皮膚受損，敏感泛紅。不妨試試近期在社交媒體爆紅的溫和去黑頭大法。即使是士多啤梨鼻亦能回復光滑平整，輕鬆打造零毛孔瓷光肌！

面對成片的黑頭，不少人為見效快都會使用去黑頭貼等產品，利用黏力將毛孔中的黑頭扯下，撕下時雖能看到去黑頭貼上沾滿密密麻麻的白點，但這方法治標不治本，而且每一次的撕拉都會導致肌膚鬆弛，繼而使毛孔愈來愈粗大。此外，也有不少人會用粉刺針或是徒手擠出黑頭，若雙手和工具未有消毒，以及用力過度或手法不正確，會令皮膚紅腫、感染，久而久之使該處皮膚變得敏感易紅。坊間還流傳以牙膏、鹽、雞蛋清去除黑頭，這些方法同樣恐造成皮膚刺激、發炎，至於用雞蛋清敷臉更可能含有細菌。

以油溶油法

近期網絡上流行「以油溶油」的方式溫和去除黑頭粉刺，就連內地女星張儷也通過此方法進行定期清潔，打造「零毛孔肌膚」。首先以熱毛巾敷臉約3至5分鐘，利用熱力令毛孔張開；然後在乾手乾臉的狀態下，以卸妝油打圈按揉鼻子、下巴，可軟化角質令原本頑固的黑頭變得鬆動，方便後續清潔；印走殘留的卸妝油後濕敷水楊酸棉片約3分鐘，能疏通毛孔；此時再在鼻子和鼻翼兩側敷上厚厚的清潔泥膜，便能輕鬆將黑頭通通吸附；待15分鐘後，以洗臉巾濕水擦拭乾淨，並用牙線將浮出來黑頭輕輕刮掉，再敷上事先冷凍過的鎮靜紓緩面膜收斂毛孔，以上方法建議每月2至3次即可。

懶人洗臉法

另外，南韓皮膚科醫生李藝恩就在社交平台分享了南韓女生都在用的懶人清潔法，每周只需2至3次，就能打造韓妹同款瓷光肌膚。首先，以溫水潑洗臉部約20次，預熱肌膚令毛孔打開；然後，再將潔面乳和清潔泥膜以1：1的比例在手心均匀混合，像洗臉一樣塗抹上臉，可以在T區、下巴、鼻翼兩側等粉刺、黑頭多發部位輕輕打圈按揉；60秒後再用溫水洗淨，進行日常護膚步驟，堅持下去就會看到原本的士多啤梨鼻回復光滑平整。