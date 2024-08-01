方力申奧運採訪被推做「世一」　提問何詩蓓秒殺同場記者

運動員出身嘅方力申（小方），已經參與多屆以記者身份見證奧運盛事，為運動員進行獨家專訪，今次佢再次以無綫巴黎特派專員身份去到奧運，更成功搶先同港隊女飛魚何詩蓓進行獨家專訪，於「女子100米自由泳」摘得銅牌後，再次向為港爭光嘅何詩蓓採訪，專業表現再次獲網友肯定！

何詩蓓剛奪銅牌，成為香港歷來最多奧運獎牌嘅運動員，現場有記者以今次表現「後勁不繼」、「今次慢過上次少少」等字句向女飛魚提問，即觸動網民情緒，指記者令何詩蓓尷尬，影響運動員士氣。相反曾係代表香港泳隊出戰奧運嘅小方，就充分照顧何詩蓓情緒，體貼對方賽後心情，佢其中一條問題就問到：「我哋都好高興，亦戥你高興，你自己又點睇呢？點睇呢塊獎牌嘅顏色呢？」何詩蓓回答：「多謝呀，其實我嚟呢個比賽嘅目標唔係真係為咗攞獎牌，就係希望可以做到自己最好。」何詩蓓回答獲一眾網民表示respect，方力申更被網友推為今屆奧運訪問no.1，體貼得嚟有角度，專業水平超出同場其他記者，網友極盡讚賞。

另外同行嘅藝人黃翠如亦分享自己喺現場親身見證何詩蓓再奪銅牌一刻，晒出何詩蓓上台領獎嘅現場片段，share喜悅。