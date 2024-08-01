伍家謙爆巴黎奧運採訪「潛規則」　要爭靚位靠呢樣

2024巴黎奧運現正舉行，各界選手表現更係備受全球關注，而今屆除咗運動員嘅花邊新聞及精彩賽事意外搶Fo外，就連場內媒體嘅採訪亦掀起唔少熱話，對此前TVB體育記者伍家謙，曾參與過2屆奧運現場採訪嘅佢，亦透過社交網分享有關奧運採訪嘅冷知識。

伍家謙分享道：「奧運嘅採訪，有規有矩，不得亂來。邊度可以拍片、邊度做得訪問，全部清清楚楚；有啲地方影得相唔拍得片，而齋做文字訪問嘅區域就直頭連攝錄器材都唔攞得出嚟。如果喺唔適合嘅地方拍攝，影咗都唔出得，因為會畀國際奧委會告；輕則口頭警告，重則取消成屆嘅採訪資格。（真係發生過）！」並表示每個場館唯一合法做訪問嘅區域叫「混合採訪區（Mixed zone）」：「所有完成比賽嘅運動員係必須經過呢個區域先至返到入後台更衣室嘅。」不過亦強調經過還經過，至於運動員會唔會停低回應，個選擇權仍然喺運動員身上。

此外，伍家謙亦透露採訪區嘅位置編排：「排得越前當然越着數啦，一般嚟講，排第一嘅一定係國際奧委會嘅channel，而且規定咗運動員一定要答；排第二嘅就會係主辦城市嘅國家嘅官方電視台（例如倫敦嗰陣係BBC，北京奧運就中央台），至於之後嘅排位就開放自由競逐，畀錢最簡單直接，只要肯科水畀國際奧委會，個位幾靚都有。入面光纖電掣乜都齊，而且只有你一間專享，其他人想入都唔入得；服務同價錢成正比，所以有意買位嘅電視台會係事前plan定，邊個場館最有機會攞獎，邊個運動員一定要問到唔可以甩，先至決定畀錢買嗰個場館入面嘅mixed zone位。」至於預算較少或者唔想畀錢嘅電視台，則唯有靠早到搶位，但因為所有記者都入得嘅關係，亂起上嚟場面更係認真失控之餘，等到運動員行過嚟時，同樣嘅問題可能已經答咗幾十次，因此一般好少會再停低回應：「不過，我哋嘅運動員係好好嘅，見到香港記者，幾乎一定會答。」