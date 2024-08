講到最適合和大家分享的快捷美食,薄餅肯定是其中一種,薄餅店除推出新口味配搭,還有不少菜式選擇,再加上不同的優惠,想和朋友開心Share,喺時候喇!

松露黑醋添味

意大利薄餅的配料千變萬化,近年更有多款創意設計,薄餅連鎖店於至9月25日推出2款新口味,松露海蝦點芝扭扭批選用大蝦和黑松露搭配,加芝心扭丑批邊,配松露青檸點點醬,香氣加倍。另一道黑醋PARMA啪啪爆脆批是爆脆批的變奏版,帕爾馬火腿、黑醋汁、烤煙肉配爆脆薄批底,同樣富特色。店內還有新出的意式烤雞咖菇牛肝菌焗飯、黑松露巨啡菇意粉等,選擇都相當多。同時間,因應體壇盛事,品牌搞搞新意思,以法國鬥牛犬法包預測各大賽事結果,預測翌日會根據賽果推出限定優惠。即日至8月11日會推出墨西哥筒配薯條薯角的勝火薯炬,創意十足。

全新菜單

因應四年一度的國際體育盛事,有薄餅連鎖店以「New Show is On」為主題推出全新菜單,當中包括蒜香草番茄蝦薄餅、意大利青瓜和意式肉迷薄餅,其他美食有風乾火腿蝦卷、意大利式經典小食、肉醬茄子配意大利軟心芝士和芝士雞胸焗意大利青瓜等。同時間,廳為指定會員帶來不同優惠,消費滿指定金額,可換領指定價錢的意式小食1份,消費金額可變成積分,新會員有焗麵包球、積分和電子優惠券作迎新獎賞,生日月可享雙倍積分及甜品拼盤。客人於盛事期間堂食或外賣自取,可獲餐飲優惠券。7月下旬至8月上旬,品牌在不同地區設置巨型扭蛋機,內有6款限量襟章,另又有臉部彩繪服務,好食好玩。

羅馬風味

意大利Pizza有不同的風格,羅馬過江龍薄餅店早前於中環開設新分店,除請來本地畫家繪畫外牆壁畫,更推出多款新口味,Chef’s Choice有意大利煙熏火腿、牛肝菌、芝士和番荽,Salsiccia and Porcini選用意式香腸、牛肝菌和Mozzarella芝士,另外有用意大利熟火腿製作的Crostino Sandwich,意式香腸和薯仔的Potato Salsiccia,以及素食人士適合的Eggplant Parmesan,總有一款合你心水。

任食到飽

一聽到任食,客人即時變得興奮。堅尼地城的西式麵包咖啡店由即日至8月尾推出炎夏平日晚市限時優惠,逢星期二會有買一送一手工酸種薄餅優惠,當中包括配有 Nduja辣肉伏特加醬、Mozzarella芝士及辣椒片組成的Drunk Off The Vodka,和選用帕爾馬火腿做主角的Living The Dream,素食有Margarita和Dreamer選擇。7月31日至8月的星期三全線分店有全晚歡樂時光,下午4時起可用優惠價享用指定美酒,再免費享用指定小食。8月1日至29日會有90分鐘無限任點手工酸種薄餅和手工精釀啤酒,最啱大胃王。