香港隊在奧運獲得兩金一銅，隨着大家恭喜過、對罵過、行外人專業分析過後，就開始講錢了。

「嘩！獎金成600萬，肥仔啦！」「贏一次夠買樓喎！」「唔止呢600萬，仲有啲咩基金、大學獎金，加加埋埋成千萬！」我對這些留言真的嗤之以鼻。

選手們自小學便接受培訓，一直練習捱到去奧運標準，假設10歲開始直至30歲比賽，前後合共20年。20年得到600萬，每月2萬5，但多少不是重點，他們是應得的。況且，長久訓練不代表必定獲金，一旦來個四強止步，就不會是20年得到600萬。

再者，他們得到的獎金很有機會要與人分享，當然，我不知道要否分享給誰或所屬運動會，但相信不論在報答層面、責任層面、培訓師弟師妹層面，這筆錢不是淨袋是很正確的做法。

但就當他們不用分出去，淨袋600萬也真的是一件讓人開心的事。回想以前年代，香港運動員是要一邊打工一邊訓練，有些項目甚至是沒有訓練場地和金錢上的津貼。還記得當年李麗珊獲金後，香港上下都非常激動和感動，因為在支援極少的情況下做到這成績，是很難得、極難得的結果，近乎是奇迹。

所以，我很開心香港政府提高了對運動員的支持，也為他們能得到這筆獎金而感到榮幸，至少我知道，自己交出去的稅有一部分會送到他們手裏，讓他們為運動奮鬥，助他們有機會為港爭光。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情專欄作家、節目廚師、廚藝導師、暢銷書作家。

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