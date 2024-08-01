Selena遭網民質疑整容　霸氣解釋「變臉」原因直呼：唔好煩我！

荷里活歌影視天后Selena Gomez因容貌改變而經常被外界懷疑整容，去年有任職整容診所助手的Marissa更拍片分析Selena是否有幫襯過整容醫生，當時她解答粉絲提問時都坦言Selena的外貌改變好可能與她罹患紅斑狼瘡有關。而最近才看過那條片的Selena，就留言回應：「老實講我好討厭呢個（條片）！」並解釋自己是因為病才令身體出現很多條紋，自爆自己只打過肉毒桿菌針，最後她說：「就係咁，唔好嚟煩我！」

之後，她更在社交網分享不同階段的自拍照，強調「各種臉與階段」，似乎是在回應網民的質疑，其中還有生病時臉上出現紅斑的照片。對於Selena的留言，Marissa亦有拍片回應，她表示同意對方所說的內容，強調她不需要告訴大家，為什麼現在的她和10幾歲、20幾歲時的樣貌不一樣。而她亦坦言不清楚Selena的留言是否在針對自己，不過仍向對方道歉：「如果讓你覺得不開心，我很抱歉。」對此，Selena亦有留言回應：「我愛你，我唔係話你，只係有時會覺得好難過！」看來是對網民的評論感到不快。