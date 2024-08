曾獲「最美港姐」稱號嘅郭羨妮係公認嘅美人,依家即使年屆50都仲係索到不得了,今日(1日)更大方晒出兩張超性感比堅尼靚相,透露早前去咗馬爾代夫旅行,又留言稱依家個心都仲未飛返香港,非常疏乎:「What a nice vacation with my loved ones. Our hearts are still in Maldive! 💕💕💕(同最愛嘅人們去咗好正嘅度假。我哋個心都仲喺馬爾代夫)」見佢坐喺海天一色嘅無邊際泳池邊,一身螢光色系嘅泳衣露出古桐色玉背,加上佢纖腰出眾,全身毫無贅肉,唔使睇正面都一樣噴鼻血。