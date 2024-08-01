北上科幻潮點　玩樂新體驗

深圳發展一日千里，作為科創之城，更有不少充滿科技感的地標，成為港人北上打卡熱點。除了福田區的teamLab常設館，讓遊人進行光影互動；龍崗區商場另有「不夜天階」直達LED天眼；加上不少食肆以未來及太空為賣點，帶大家走入科幻世界！

龍崗區：未來商場 漫遊不夜天階

龍崗萬達廣場於2021年開業，乘地鐵10號綫至木古站，於B出口步行約15分鐘便見到入口。其總面積達30.5萬平方米，為深圳最大的購物中心之一，並以未來科技為設計主題，多個光影裝置令它成為打卡潮點。最大特色是有一條「不夜天階」，長64米、高30米，屬全球最長的室內扶手電梯，從1樓直達6樓，同時連接着直徑7米的懸浮LED天眼，無間斷播放Sci-Fi影像，讓人猶如進入宇宙一樣。

頂樓是穹頂天幕及旋轉地球所在，前者呈現漫天星空，後者每5分鐘變換一個場景，四季、銀河甚至動畫輪流上演，是情侶必到的浪漫合照位。商場還有全長77.7米的玻璃棧道，以及自帶重力音響的鋼琴旋轉樓梯。此處還有不少玩樂主題店舖，例如深圳最大的室內遊樂場Party Day、野恩動物樂園、VBOY滑板學校、就好卡丁車俱樂部等；加上餐飲、超市、電影院等設施齊備，大可由朝玩到晚。

福田區：常設展館 光影合奏樂章

被譽為「全球必看十大展覽」的teamLab，於深圳福田中洲灣C Future City開設了常設館「teamLab共創！未來園」，由藝術家、程式員、工程師、CG動畫師、數學家和建築師等各個領域的專家攜手打造，讓遊客在玩樂過程中發揮創意和想像力。場館佔地約2,000平方米，分為運動森林展區和共創展區，設有10大重點場景，最受歡迎首推「光球管弦樂團」，由多個大型發光球體組成，觸動或滾動時色彩和聲音隨之變化，大可與好友合奏美妙樂章。

其他必玩項目包括可把畫出來的公仔變成虛擬生物的「塗鴉自然」；玩樂同時欣賞生物成長過程的「滑梯水果園」；地面不斷變化蠕動的「鼓動的大地」；觸摸象形文字便有動畫解說的「遠古神靈故事」等，各有特色令人歎為觀止。除了付費入場，部分teamLab巨型裝置還遍布商場不同角落，例如樓高三層的光影瀑布、懂得跟觀眾互動的立方體花園等，毋須門票便可免費打卡。

南山區：設計公社 特色店舖打卡

南山區近年的新穎建築特別多，萬科雲城設計公社就有多個科技感滿滿的建築群。乘深圳地鐵5號綫至留仙洞站A出口，再走約900米可到達低密度城市公園，一路穿過橙色的空中連廊，便能俯瞰多排鏤空建築。其中地標大疆總部屬全球首個高度超過200米的非對稱懸掛鋼結構超高層建築，由東、西兩幢玻璃塔樓組成，驟眼看如無人機般懸浮於空中。

另一個絕佳打卡位是萬科雲科技大廈，白天只是平平無奇的234米高樓，入黑後外牆直條燈光便會亮起，這時便自帶Cyberpunk濾鏡，跟附近低矮的樓房形成強烈對比，站於其中恍如看到時空裂縫。公社不時舉辦展覽，街巷雲集了多間特色商舖，例如網紅家具店幻樂園、主打意式Gelato的甜品店FINDESSERT、健康輕食店THE WOODS、走露營工業風格的akimbo咖啡店、露天烤肉店天空之城等，大可預留多點時間參觀。

同場加映：視覺味蕾 雙重享受

除了科幻景點，深圳其實有不少科幻主題餐廳。龍華區的Orbit One奧彼文星球食研所是其中之一，賣點是以UFO送餐，客人點菜後，飛碟便會沿着「星迹航路」磁帶將食物帶到客人面前，驚喜度滿分。招牌菜的名稱亦滲入太空概念，其中恒星炙烤谷飼牛肉串配上不同醬汁，夠晒入味；星雲塔口壽司之仙女座是金枕頭榴槤手卷，入口軟滑香甜；宇宙魔方咖喱雞先挖空厚切方包再放入咖喱雞，分量十足。

南山區Tan90 Coffee則帶食客進入飛碟內部，其裝潢曾獲深圳環球設計獎優秀獎，全店滿布水泥色樑柱，令室內帶有未來太空艙感覺。此店日常以咖啡廳和威士忌吧營運，並不時舉辦主題派對及展覽。推介戀楂及醉梅兩款飲品，前者在冷萃咖啡面放上冰糖葫蘆，口感清爽獨特；後者則是帶有小量酒精的咖啡，讓人微醺下放鬆心情。平日下午4時後很多人來打卡，想安靜一點建議中午前往。