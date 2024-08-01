夏日盛事　消暑飲料美食陪觀賽

夏日熱辣辣，但有四年一度國際體壇盛事，日日睇賽事，為健兒加油打氣，無雛暑氣，而且坊間有不少品牌更推出清爽消暑的飲料及美食，為巴絲打降溫清熱氣，兼睇賽事肚仔餓都可以隨時醫肚！

夏の味祭

香港大型時尚生活用品專門店於即日至8月14日於門市及網上商店推出出「夏の味祭」活動，引入各種日本夏日美食，由香口的零食至醫肚的軟滑手工烏冬，甚至人氣湯品及冷茶等，好似外層金黃鬆脆的虎蝦天婦羅」、凍乾粟米甜番薯濃湯、菠菜牡蠣濃湯、杏仁碎朱古力醬、大福餅、煙熏軟魷魚絲等；還有北海道余市平川酒莊 Solitude 2021年白酒、星野製茶園夏之風八女冷泡綠茶茶葉等。此外，日本夏日大熱的清涼爽口麵類亦有不少選擇，包括麵蕎麥麵老店的肉蕎麥麵、半生粗讚岐烏冬、島原手延素麵、麵島原黑五素麵、名古屋棊子麵夏季版等，炮製成冷烏冬、流水冷麵和中華冷麵都得，將日本仲夏「味」力帶到城中！專門店亦由即日至8月14日期間於社交平台推出「夏の味祭」有獎遊戲貼文，Cap圖片、分享、答問題便有機會獲得專門店購物禮券及禮物包乙份呢！

手工冰茶

無論是因為高溫定觀賽而㷫烚烚，這時一杯冰茶絕對是降溫解暑之選。源自新加坡的奢華茶葉品牌最近推出了夏日冰茶包禮盒，用上夢幻的極地冰藍色調設計的禮盒，盛載住以棉線手工縫製的獨立茶包，共有15款手工冰茶包，包括1837紅茶、法式伯爵茶及盛夏緋紅等，搭配別致優雅的交響幻曲茶壺及可循環再用的品牌玻璃飲管享用，令品茗體驗昇華。當中的茶壺也是手工吹製，流線外形散發優雅美感，冷熱兼用，是美與實用兼備，用來沖泡頂級茗茶，邊品茗邊欣賞賽事或與陽光玩遊戲都一樣透心涼。

有汽涼茶

天氣熱令人燥燥哋，不少人會選擇飲杯涼茶解燥去火，最近本地有品牌研發了天然低糖有汽涼茶，相信更能討年輕人歡心！全新健康飲品有4種口味，包括竹蔗茅根、洛神花、甘草羅漢果和菊花枸杞，分別能清甜生津、醒神美顏、利咽潤肺及清肝明目，加上萃取自純天然草本，微糖清新，相對更有益健康。品牌更推出度身服務，訂購滿50支即可設計瓶身標籤，傳遞獨特訊息，作為婚宴回禮、散水紀念品等皆可，好有地道特色。

可持續生活

如果話冰凍清水係夏日最純淨解暑之選應該無乜人反對！本地礦物質水品牌近年致力推廣「Choose Less」理念，早前更首創無招紙礦物質水，今年為了鼓勵大家「生活從簡」，再下一城，推出「簡生活‧揀獎賞」活動，與「跳高女神」楊文蔚創辦的品牌合作，帶來多款聯乘可持續生活小物，只要購買品牌產品實踐可持續生活，即有機會贏取一系列獎賞，當中包括與Ivy So@COLLAR、「跳高女神」楊文蔚零距離互動、來回東京可持續綠色之旅等，更可「儲分揀獎賞」，換領日系單車、日系品牌行李箱等。