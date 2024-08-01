鍾志光為新一代體育主持發聲　親揭「不眠不休」之謎

奧運熱潮席捲香港，除了港隊運動員表現備受讚賞和關注，專業評述及奧運主持表現亦同樣引發熱議，贏盡好評。當中已是第9屆擔任奧運主持的鍾志光（鍾仔），近日因連踩5個直播及無論多夜也能在鏡頭前保持精神抖擻而獲激讚專業。

有網民一連5個直播均看到鍾志光蹤影，但其餘主持卻不斷換人，全城頓時掀起「萬能鍾」不眠之謎。成為熱話的鍾仔，接受無綫訪問時不忘感謝各界關心：「網民關心我啦，我啲鄰居又好、我落街見到人又好，好多人走埋嚟話『你好辛苦呀』，我就話『係咩？多謝多謝。』」但打過無數場硬仗的鍾仔，笑言一點也不覺得辛苦：「10幾日啫，唔係好辛苦啫，坐喺度有高質素嘅體育節目睇、有錢收，你仲想點呀？我都做咗幾十年，有得做就做，反正都係自己鍾意嘅嘢，唔會諗、唔會計較，點會計較啫，自己又鍾意做，總之有工作擺喺我身上，我就盡量做到最好。」他又親解奧運初段瘋狂OT之謎：「因為頭段比較多香港運動員，公司覺得我認識多啲，咁我咪做囉，只係初頭一、兩日嘅情況。（合理工作時間？）合理，點會唔合理啫，我又唔覺得係咁辛苦，你話要就咁返嚟（齋）坐就會好辛苦。前幾晚我哋本來收凌晨4點，但最後做到5點半，點解？ivian張家朗攞金牌喎，一路睇住佢哋比賽，比賽之後又有專訪，嗰個氣氛完全唔會覺得眼瞓！」

鍾仔又笑着否認鐵人傳說，並透露已一早請定大假奧運後休息，他說：「做完嘢返去有1、2個鐘頭瞓基本都Ok，因為我年紀大，老人家唔使瞓咁多㗎喇，有得瞌一瞌好快回氣。」並坦言「話唔攰係呃你」，而維持精神的最好方法是「使命感」：「可能係個使命感啦，個意志令到你頂住嘅。」鍾仔又笑言力抗沉悶和睡意的方法，也是和運動有關：「企起身囉，自己鬆吓筋、做吓伸展。」

貴為資深體育主持的鍾仔，訪問期間不忘感嘆新進奧運主持很難累積經驗：「我當年經歷過好多直播，當時《球迷世界》有一年全部直播，做奧運、世界盃又全部Live，有啲同事唔係唔得，係佢哋冇機會做直播，有好多突發、執生嘢未接觸過；同埋（奧運）咁多體育項目、資訊咁多，無論台前幕後都好，都係4年做一次啫，我唔係為咗掩飾蝦碌咁講，係希望大家都明白。我哋只係4年做一次，根本係殺到埋嚟就食。」

鍾仔又慨嘆體育節目無論市場及資源均日益萎縮，齋做體育主持比較難，願意入行的人亦日益減少、惡性循環，鍾仔說：「體育唔賺錢，因為轉播費太貴，冇得埋怨公司放棄或唔做體育，而係個市場咁樣，一個好實際問題，香港人係咪咁鍾意睇體育呢？依家有氣勢，係因為有香港吖嘛，凌晨4點幾都睇喎，因為嗰個叫張家朗、江旻憓，我會覺得可惜，依家已冇得講承傳，其實唔同時間都有啲好出色嘅年輕同事入嚟做體育，但依家淨做體育節目會Under Show，同我哋當年唔同，當年做體育爆Show㗎，有固定節目之餘，再有Extra奧運、亞運、世界盃。(最勁嗰年爆Show爆成點？)大約爆咗300個Show。」