凌文龍曾想出戰奧運　陳湛文唔信林明禎有拍拖

藝人陳湛文（Peter）與凌文龍（小龍）今日（1日）出席電影《逆轉上半場》開鏡儀式，電影跟足球有關，Peter透露在片中飾演前足球名將，後遇上車禍而要坐輪椅，小龍則飾演體育王國的太子爺。問他們在片中要否踢波時？Peter表示：「可能用輪椅踢或者用個頭頂波都得，我唔使操體能，但要操吓部輪椅。」

兩人指電影以足球運動為題材，非常勵志，提到正夕奧運，他們會否覺得分外熱血？小龍笑言：「可能小朋友覺得好熱血，但對我哋嚟講，感覺自己好癈，見到人哋咁勁，但我依家做緊啲乜。（細個有冇諗過做運動員？）我小學時係乒乓球校隊，諗過將來參加奧運，但第一次出賽，我11比0輸咗，大受打擊，之後冇再打。（邊度跌低邊度起身？）唔想起身。」，而Peter自言中學時曾幻想自己會成為NBA球員。

另外，講到MIRROR成員Edan傳與馬來西亞女神林明禎拍拖，曾與林禎合作的Peter坦言跟對方沒有聯絡：「我搵過佢，佢唔理我，冇回應。（佢咁冷漠？）可能只係對我，知我有妻室。（信唔信佢同Edan拍拖？）其實我唔信，因為明禎好事業型，不過Edan咁Charm，Charm到佢都唔出奇。（如果係真會唔會傳短訊恭喜佢？）唔會，因為我冇佢聯絡方式，我只可以喺社交網私訊佢。」他隨即指小龍也有跟明禎合作過，交波給對方，小龍笑言自己沒有妻室，故有與明禎聯絡，若然對方真的拍拖會祝她幸福快樂。