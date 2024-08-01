本日日本：《ONE PIECE》出手　潮牌䲔魚Logo竟然變成咁……

於日本暢銷漫畫雜誌《週刊少年Jump》連載的人氣漫畫《ONE PIECE》經常與其他品牌聯乘，今次就與法國服飾品牌LACOSTE合作推出聯名的服飾系列，於8月2日日本的「鱷魚之日」 開賣。如果你是《ONE PIECE》漫畫粉絲、同時又夠眼利的話，便會留意到第1,106話的卷首插圖便畫了一隻穿上Lacoste T-shirt的䲔魚與妮歌．魯賓對視的畫面，其實該圖正正係為這次聯乘而繪畫，並融入這次服裝系列當中。一大焦點是重現了插圖中䲔魚身穿的 T-shirt，特別之處是將品牌的綠色鱷魚Logo改頭換面，增添了可愛味道，而且該圖案更特別採用植絨印花製成，帶來恍如毛氈般的觸感。系列亦包括品牌的招牌Polo衫「L.12.12」，賣點係將Lacoste原創的鱷魚Logo與聯乘鱷魚Logo並排放置在左胸上，設計低調又不失特色。同時亦有將該插圖大大幅印在背面的T-shirt，還有日本限定連帽衞衣及襪子，無論你是《ONE PIECE》粉絲抑或係潮友，都值得留意！系列於 LACOSTE 日本多間分店及官網有售。