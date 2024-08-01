AGA自爆曾是「Rock妹」　因1事與林德信相識

歌手AGA（江海迦）日前於深圳舉行《AGA ONEDERFUL LIVE》演唱會，這已是內地巡演第四站。開騷當日深圳下起連場大雨，不過都無損粉絲熱情，能容納9000人的場館仍全場爆滿。AGA為今次演出特別準備兩套由外國空運到場的新戰衣，一套是火紅色高衩長裙，大騷曼妙身材，另一套是全白色如海浪般的長裙，姿態瀟灑飄逸。

她更邀請了相識超過10年的好友林德信（Alex）擔任嘉賓，二人合唱經典英文金曲《How Deep Is Your Love》。說起二人相識經過，AGA自爆自己曾是「Rock妹」，「我入行前玩第一隊Band嘅原因，就係因為Alex拉我入去，所以度過咗一段用搖滾音樂表演嘅時間。Alex亦畀咗好多鼓勵我，令我鼓起勇氣踏出創作嘅道路，Alex係我音樂事業中好重要嘅一個人。」林德信補充說：「有一晚我喺Music Bar同朋友Jam緊音樂，突然聽到後面有個唔識嘅女仔彈住琴唱歌，然後我擰轉頭，見到『咦，靚女嚟㗎喎！』我就係咁認識咗AGA，然後我哋好快組咗隊Band。」AGA又笑言自己曾擔任Alex第一首歌嘅的MV女配角，是有飯盒的特約演員，還打趣叫樂迷不要找來重溫。

另外，AGA剛推出新歌《DRUNK DIAL》，於深圳站首次公開演出新歌，她透露將會推出全新專輯，「呢首歌係我7年前寫起，故事啟發自一位朋友，講述關於飲醉酒後打畀朋友，而我每一次都會阻止佢。就係因為呢個原因，所以我寫咗呢首歌，展開呢個新碟計劃，好開心可以喺呢度同大家分享新碟嘅第一首作品。」說時大銀幕上同時播放出MV，樂迷同步欣賞。