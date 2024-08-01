周吉佩短訊慰問龍婷　鍾柔美尚未選定大學

《中年好聲音》周吉佩、「星夢小花」鍾柔美（Yumi）、藝人曾傲棐及施匡翹等今日（1日）出席新城廣播全媒體網絡電「MBO TV」開播活動，新城廣播首席營運總監馬浚偉與多位高層及台前幕後亦有一同出席。

「劍神」張家朗再次勇奪奧運金牌，經常被指跟他撞樣的馬浚偉，笑指上屆奧運已經有很多人這樣說，對此感到與有榮焉：「首先好戥佢高興，好難想像冧莊第二屆，香港運動員嘅成績令人振奮。」他指雖然每朝要早起七上班，但也會捱眼瞓撐港隊賽事，覺得很值得：「希望大家同樣會為未能晉級嘅運動員打氣支持！」他坦言看到兩位認識的羽毛球運動員鄧俊文和謝映雪出局後喊着感謝對方，自己也感到心痛。

問到會否邀請運動員在幕前合作？他指若任何運動員願意的話自己也十分樂意，但笑指自己演戲上已退役，但可以負責穿針引線角色：「搵張家朗同江旻憓合作拍一套關於劍擊嘅電影都好喎，希望電影公司考慮下搵運動員拍戲。」

另提到有傳有內地公司邀請他過檔，他指其實在加入新城之前已有香港和內地公司邀請他出任不同工作，他感謝大家的賞識：「3、4月期間有內地公司邀請，被賞識當然開心，不過我婉拒咗，亦有向公司匯報。」

周吉佩表示很期待想跟馬浚偉合作做旅遊節目：「識咗好多年，以前有一齊打羽毛球，但唔夠佢打，所以無理由拍羽毛球節目我實輸，想自薦一齊拍旅遊節目，應該會有化學作用。」他表示豪遊吃喝玩樂留待跟家人才去，做節目則想試試捱世界體驗生活。

另談到龍婷因「Hello Kiss」緋聞事件被飛出下周六舉行的《星光熠熠耀保良》，周吉佩表示有留意報道，但並不清楚龍婷本身在節目中演出環節，因本身接通知時也沒有跟對方有合作環節，又指不清楚對方被雪藏，故不會評論，不過透露有傳短訊慰問對方：「叫佢安頓好，調整同休息下，佢話無事，仲反過嚟話唔好意思，打攪到大家要為報道做回應，感覺佢好堅強。」問他會否以此為借鑑？他笑謂：「我入行都一段時間，知道規矩會做得好好，而且我太太會監察住我，知晒我啲行蹤，我公司每個角落的閉露電視都唔少。（車都有裝Cam？)有呀，我都好小心唔會亂車人收工，哈哈！」他補充説：「我係願意被監控㗎，如果唔係我番唔到屋企！」

至於鍾柔美（Yumi）就表示近期有捱眼瞓收看奧運比賽，為港隊代表打氣支持，她指作為運動員，為比賽接受艱苦訓練過程非常艱辛，他們的體育精神絕對值得學習。提到與好姊妹詹天文（Windy）同是應屆DSE考生，對方最近決定放棄入讀美國著名音樂學府，而選擇到廣州的音樂學院升學，她表示尊重對方決定並戥她高興，不過自己則尚未選定大學：「我對前途同未來路向係睇長線，所以想法會較多，加上見到姚焯菲飛（Chantel）經常要香港和新西蘭兩邊飛比較辛苦，所以我傾向留港讀書」。她坦言仍為升學事情糾結中，不過先等大學聯招的消息再決定。又表示早前跟Windy和Chantel開騷前，3人會趁排練空檔交流升學和揀科心得，知道Windy心水主攻讀音樂，而自己則傾向其他科目，好讓為將來留後路。

而早前藝人丘梓謙被讀者爆料指他偷食粉絲，其拍拖10年的女友麥皓兒坦言不知道有該報道，揚言百分之百信任男友，指現時感情穩定，更笑稱開始幸福肥，她説：「之前參加《香港小姐再競選》做好多運動，健康減肥Fit好多，但呢排工作忙少咗運動肥咗好多。」她笑指修身是女士終身事業，因此會開始積極做運動，問到男友對她身材冇意見？她笑謂：「冇喎，我發覺無論我肥定瘦佢都察覺唔到，哈哈！」她指男友可能太醉心於工作，大讚男友很用心去演每個角色，十分敬業。