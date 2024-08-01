洪嘉豪捱眼瞓追睇奧運　身高不及張家朗江旻憓不敢見面

歌手洪嘉豪與陳蕾今日（1日）出席活動，跟英超球會利物浦3位名宿科拿、貝加及史米沙一起玩遊戲，吸引大批歌迷及球迷到場支持。嘉豪自稱是「淺利迷」沒有指定追捧那支球隊，不過早前難得有機會踏足利物浦球會的球場及訓練基地，見識到球會背後的很多東西，又憑藉名宿「神奇隊長」謝拉特的一席話「要贏，是為了利物浦人民！」看得到該會的精神和熱血。問他會否以足球為題推出新歌？他指要看是否有人邀請，或許要等下屆世界盃。陳蕾就指自己非專業球迷，只間中跟好友一起看球賽，但笑言最愛就是利物浦隊中球員沙拿，除了球技好更覺得對方很可愛。

談到很多市民會捱眼瞓追看奧運賽事直播，嘉豪笑指媽媽也是一分子：「自己以前會因為睇波凌晨3、4點都未瞓，但近排係媽咪凌晨3、4點都唔瞓睇港隊比賽，覺得好搞笑。」陳蕾則指看完張家朗的賽事後，很佩服對方面對逆境的心理質素，覺得作為歌手也應有這種心態。問到會否想跟兩位劍擊金牌運動員碰面？嘉豪表示知道江旻憓身高1.78米高，而張家朗還更高，相比來矮小的他笑謂：「我哋都係留返喺電視上睇佢哋好啲，哈哈！」