周家怡體驗「出租男友」服務　重拾初戀感覺

藝人周家怡、李靖筠（Gladys）主理的網上節目《恨駕女團》，二人經常互寸的畫面，爆笑連場，深受網民歡迎。前晚上架一集《恨駕到大阪》，Gladys將「關愛」家怡的行動升級，「悉心」為久未拍拖的她安排日本熱爆的「出租男友」服務，要讓她重拾初戀感覺。

節目一開始，Gladys先來表白一番，她謂平時大家可能覺得她對家怡「串串貢」，但其實在她心裏是很疼愛家怡，上集二人在日本廟宇求籤，籤文指家怡在愛情方面要放下過去，重新出發，這時Gladys靈機一觸，暗地裏安排一個重新出發機會給家怡。原來Gladys已預先book好一位出租男友Narumi，在介紹給家怡認識前，Gladys先向Narumi「起底」，他喜歡笑、開心的女生、不介意女生年紀比他大、喜歡開車等，Gladys聽完後表示跟家怡十分夾，然後她又謂家怡想重溫一下中學時拍拖感覺，故希望對方可以跟家怡一起着校服。Narumi聽到時尷尬爆笑，但隨後都爽快答應，Gladys立即興奮大叫，更謂覺得二人是perfect match，「只要佢哋可以隨身帶一個AI翻譯器，佢哋就可以原地結婚啦！哈哈。」

之後Gladys便跟毫不知情的家怡先去餐廳醫肚，食飽後，Gladys即遮着家怡雙眼，家怡緊張問：「咩料？咩料？」一日出租男友登場，家怡便露出一個尷尬而不失禮的笑容兼打招呼，家怡了解事始末後，正打算跟男友出發拍拖時，Gladys又「嚟料」，「初戀嘅感覺要靠一啲造型上嘅配搭，我哋準備咗校服畀妳呀。」家怡聞言即大叫：「大佬，呢壇嘢，搞唔掂呀！」最後她亦為節目犠牲，換上水手裝校服後，家怡自嘲一番，「臨老過唔到世咪我呢啲囉。」這時男友Narumi主動拖起家怡的準備去拍拖，站在一旁「食花生」的Gladys看到後立即瘋狂大叫兼四圍跑，十分搞笑。

二人先到cafe，然後打機、影紙相、夾公仔等，又於大阪慢步街頭，而家全程十指緊扣，期間家怡亦乘機向「男友」了解「出租男友」這個行業。經過兩小時的拍拖後，家怡分享感受，「今日好開心嘅，因為我覺得我好耐未試過、人生未試過咁尷尬啦！」然後瞪大雙眼再說：「我係唔會再對Gladys留手㗎啦！我就係覺得自己個人太善良啦，我真係唔可以再係咁樣，我要變啦！」至於拍拖後感，家怡笑說還是想保持單身一段時間，「我覺得我真係唔係好識拍拖啦已經，最尷尬係見到真嘅學生妹，真係好尷尬！因為佢哋望住我嘅眼神，猶如一種嘲諷，同有種『阿姐，你唔好搞啦。』嘅感覺，哈哈。」