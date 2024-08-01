方力申遭金牌泳手潘展樂搶咪　臨危不亂淡定顯專業

方力申為無綫出征，遠赴巴黎採訪奧運，連日來表現獲一置好評。日前他訪問游泳項目男子100米自由泳決賽、年僅19歲的國家隊代表潘展樂，期間竟驚現搶咪場面，方力申反應曝光獲大讚專業和真誠。

訪問開始時，方力申先教潘展樂以廣東話向香港觀眾打招呼，隨即以流利普通話跟潘展樂做訪問。方力申大膽問到國家隊奧運期間一天多次被藥檢，疑似被針對敏感傳言，讓潘展樂有機會澄清，每人藥檢只有一天一次。期間，方力申見潘展樂答問題時帶點猶豫，故開口打算幫助潘展樂，但潘展樂稱：「你先聽我講完啊！」方力申醒目地收口，再讓潘展樂回答。

當方力申問到：「100米（奪金）要向全世界證明甚麼呢？」潘展樂思考了數秒後叫停：「一個一個（問題）來，前面說到啥？」然後他的左手突然取去方力申手上的TVB咪，方力申則安慰對方：「沒事、沒事。」並主動放開咪牌讓潘展樂揸咪回答，同時拱起雙手示意禮讓，並拍拍潘展樂的背脊，展現對運動員的尊重。潘展樂續回答完藥檢問題後，潘展樂主動遞回咪牌，方力申亦禮貌地取回咪牌繼續發問。

方力申問到潘展樂幾乎進不了準決賽，潘展樂表示比賽期間，旁邊兩位是實力強大的前奧運冠軍及亞軍令他感到有點緊張，他說：「我想的是，看他游應該差不多了，結果游到那邊發現他那麼慢！結果半決賽我就衝了。」率直的回答令方力申也不禁爆笑。當問到是否不受浪花影響表現，潘展樂自信表示：「你實力強就不會受影響。」另外，亦有網民稱讚方力申問題一針見血，夠專業又淡定。