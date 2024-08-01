女色狼出沒 獸性大發

話男人比女人鹹濕，唔可以話係錯，畢竟大部分色狼都係男性，但其實女人一旦獸性大發，再精壯嘅男性都可以畀佢哋一鋪玩殘，真係唔講得笑！

職場傳聞

喺職場上總會流傳一啲唔知係真定假嘅秘聞，而由MixedX製作嘅四仔《Lustful Love Affairs》，劇情發展就係從辦公室流傳嘅一單香艷傳聞開始！影片搵嚟Heidi Van Horny、Alexa Flexy、Cathy Heaven等15位癡女脫星參演，陣容鼎盛，故事講述某公司一到月圓之夜，就會有一位神秘女人露出狼相，將公司內嘅男士玩到虛脫為止，懸疑色彩甚濃，加埋男女脫星嘅情慾演出極度狂野，令作品嘅觀賞性大增。

酒後發狂

參與社交聚會係好平常嘅事，對男仔嚟講，可以識吓女仔，不知幾過癮，但要提防遇上女色狼，事關後果可以好大鑊！唔信？咁就要睇睇由Evil Angel炮製嘅《YA! Young Anal #5》。影片搵嚟四仔名導Pat Myne執導，演出陣容繼承呢個系列嘅傳統，以青春脫星孭飛，包括Penelope Woods、Brianna Arson、Emma Rosie同Stella Lux，令人相當期待。故事講述喺一次聚會中，有女性參與者飲咗酒之後變咗色狼，公然喺會場上搵獵物，結果有男仔被佢哋強勢壁咚下，遭多番蹂躪，甚至淪為對方嘅洩慾對象！

妒火中燒

妒忌會令人迷失理性，若然加埋慾火焚身，究竟會發生乜嘢事？四仔片廠Pure Passion就透過新作《My Sweet Concubine #8》，將答案話畀大家知。呢個系列一向以男女出軌為主題，新一輯搵嚟Alexia Anders、Jade Kimiko、Mina Luxx等多位脫星參演。故事講述小三女主角諗住喺浪漫月圓夜同情郎幽會，估唔到對方因為陪老婆而甩底，妒火加上慾火，令佢變得瘋狂，竟然潛入情郎屋企強行交鋒，實在匪夷所思！

碟評：

講真喺現實生活中，未必咁易見識到女色狼嘅淫威，而呢3套四仔就可以畀大家一開眼界，特別係《My Sweet Concubine #8》，好色小三竟然膽敢闖入情郎屋企發洩獸慾，嗰種狼相確係難得一見。若然鍾意睇青春靚女嘅話，《YA! Young Anal #5》相信可以滿足到你。