【是日通勝】

農曆六月廿八

甲辰年 辛未月 戊戌日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：凌晨1時至3時、凌晨3時至5時、上午7時至9時

宜：大事勿用

忌：動土、置產

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：43、12、01

幸運顏色：粉紅色

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：獲好運加持，按自己想法行事，得心應手！

金牛座：珍惜眼前一切，笑多一點點，運氣不會差。

雙子座：財運最強，多勞多得，對營商投資均有利。

巨蟹座：工作上面對前所未有的挑戰，須保持鎮定。

獅子座：衣着上大膽一點，可提升魅力，催旺桃花。

處女座：不要亂發脾氣，情緒低落時，應暫停工作。

天秤座：擇偶勿只看外表，志趣相投才可修成正果。

天蠍座：接下來的工作雖然多，但仍然能輕鬆應付。

人馬座：多向身邊人示好，遇到困難才會有人幫你。

山羊座：愛不是遊戲，感情關係是需要用心經營的。

水瓶座：別讓自己變成自私精，否則財神會掉頭走。

雙魚座：跟身邊人保持溝通，避免小誤會變大衝突。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）鼠 事業旺

（跌）龍 財運差

鼠：事業運向好，個人才華可望盡情發揮。

牛：不要把所有事攬上身，以免壓力爆煲。

虎：被棘手問題弄得一頭煙，勿自亂陣腳。

兔：心情欠佳，對很多事情都提不起興趣。

龍：是日沖煞，運勢下滑，投資易有虧損。

蛇：不宜熬夜，否則有可能引起健康問題。

馬：有伴侶者要加強溝通，關係將更融洽。

羊：投資要小心，勿因貪心作出冒險決定。

猴：財運好，但牽涉大額投資要量力而行。

雞：說話要經大腦，以免在無意間傷害人。

狗：改善人緣好時機，若有聚會不要拒絕。

豬：受負面想法影響，容易被小挫折打沉。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

宋明兩朝的算命特色

不同朝代有不同的政策方向，人民會因為政策的落實，有不同的社會環境。在這些社會環境中，八字命運的論述，也須配合不同的社會現實，分析八字中的財官傷劫，論斷此命主的生活資源或多或少。

宋朝重文輕武，代表科舉的文星，正印正官食神，以文化來當官，賺取官家或老闆的正財星。以財官印食星為用神的命主，在實際社會資源分配上，生活相對平順，有利其家庭成員的生存。

明朝時代，多數的戰爭，不是皇帝，就是王子，御駕親征，而且有錦衣衞、東廠西廠這些部門。平民百姓，感受太多的不由自主，有冒險精神，喜歡灰色地帶的人，賺取物質資源的機會大。所以命中以七殺傷官、劫財梟印為用神的人，比起安守本分的，生活質素好。

同樣論八字，不同的社會環境，自然有不同的分析。

宋朝：論命偏向財官印食，這些正星為重，殺傷梟刃為輕。明朝則反其道而行，殺傷梟刃偏重來論。所以宋明兩朝的八字書籍，作者寫書的分享，在分析八字的技巧上有差異。宋書喜財官印相生之用，明書喜食制殺相剋之用。這是社會政策不同之論命方向。