奧運明星相逐個捉！Ian「分身」出戰體操賽？重劍好手似姚焯菲

巴黎奧運成為全城熱話，今年不少運動員都有超高顏值，部分跟藝人撞樣，當中劍擊金牌得主張家朗及江旻憓分別被指似馬浚偉及台模林志玲，至於日本體操新星岡慎之助則激似MIRROR成員陳卓賢（Ian），網民笑指「爆肌Ian」樂壇、體壇都玩晒！至於擔任奧運節目主持、重劍選手連翊希的甜美笑容，被指與「聲夢小花」姚焯菲相似，充滿初戀Feel！

除了張家朗、江旻憓、岡慎之助及連翊希擁有「明星相」，港隊游泳好手何甄陶亦被指有台星楊祐寧的影子；中國男子氣步槍金牌得主盛李豪，一雙小眼睛被指有天王周杰倫的神髓；日前於男子雙人10米高台跳水項目奪金的中國跳水選手練俊傑，與早前憑電影《九龍城寨之圍城》彈起的演員劉俊謙「撞樣」；巴西體操選手Arthur Nory更早有「巴西吳彥祖」的稱號。

現役香港劍擊代表連翊希有高顏值，一直備受關注，今年她為無綫奧運節目擔任評述，引起不少話題，其中與江旻憓隔空互動比心，獲網友讚「Cute爆」，其燦爛笑容更與「國民初戀」姚焯菲（Chantel）似到足。連翊希熱愛水上運動，是典型的陽光女孩，平日愛以淡妝或素顏示人，獲網民大讚清純可人。

至於年僅20歲的日本選手岡慎之助，在男子體操個人全能決賽稱王，其五官及白皙膚色，與MIRROR成員Ian甚為相像，有網民就笑言是Ian分身參賽，歌、體兩忙！

馬浚偉邀健將攻幕前

至於劍神張家朗，早於上屆奧運已被指貌似馬浚偉，近日此話題再被炒熱，對於張家朗成功衞冕，馬浚偉昨日受訪時表示：「好戥佢高興，好難想像冧莊，香港運動員嘅成績令人振奮。」問到今年不少運動員都有高顏值，會否邀請他們作幕前演出？馬浚偉指若任何運動員願意的話，他也十分樂意，可負責穿針引線：「搵張家朗同江旻憓合作拍關於劍擊嘅電影都好喎，希望電影公司考慮吓搵運動員拍戲。（會唔會想同張家朗演兄弟？）佢比我靚仔好多，我演戲上已退役，應該冇可能演兄弟。」

而勇奪女子劍擊金牌的江旻憓，除了外表似台模林志玲外，身高1米78的她與女神一樣高挑，而且經常笑臉迎人，難怪有「微笑劍后」的稱號，而林志玲向來熱心慈善活動，江旻憓亦曾表示希望以自身經歷激勵他人，回饋社會。江旻憓深得網民歡心，有人就希望她可以與「滑雪女神」谷愛凌一樣，踩過界殺入演藝界，拍廣告及電影必定大受歡迎。