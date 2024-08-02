宇宙飲食冇難度！14天高纖排毒法改善體質

【特約報道】「宇宙飲食」是我推崇超過30年有效瘦身、回復健康體質的飲食方法，好處是不用節食。只要每餐吃至七八分飽，食物搭配是蔬菜配肉、蔬菜配飯或蔬菜配海鮮類，比例是70%高水份纖維類蔬果，30%是肉類或澱粉。

蔬果比例高，因宇宙飲食的關鍵是保持排便順暢，有效排毒，以提升新陳代謝。大家常出外用膳，常吃味精或不健康的油，蔬菜份量少。多肉少菜，吸取不夠纖維和酵素，難促進腸道蠕動，容易導致便秘。想健康瘦身，就要好好注要腸道健康。高纖食物選擇多，如燕麥有助排出體內油份；紅薯阻止醣變脂肪；西芹助清腸減水腫。

想有一份排毒餐單有效健康瘦身？可試試「14天排毒餐」！習慣多肉少菜的人，按這餐單進食時，或會有肚脹或排便量增多，待兩三天後腸胃就會適應，很快會發現由肚凸凸變肚扁扁，膚質變好，比前更精神。飲安康AK排毒酵精、「瘦身湯」及進食大量高纖維食物，是減輕腸胃負擔，排清宿便及毒素，對長期缺乏膳食纖維者更是不錯選擇。進行高纖飲食的同時，配合刮通絡療程，幫助氣血循環，排毒瘦身效果更好！

安康排毒酵精集蔬果酵素精華，可混入冷開水飲用，非常方便；「瘦身湯」雖加入肉類，但煲成後不要吃肉。這14天排毒期間，選吃的蔬果，以溫熱或平性蔬果為主，如怕蔬果寒涼，可於餐後半小時，飲用黑糖補茶或圓棗補茶。

早餐：排毒酵精或鮮榨蔬果汁30至90ml + 高水分纖維蔬果（不限量）

午餐：高水分纖維蔬菜2碗 + 肉或海鮮1碗

晚餐：高水分纖維蔬菜2碗 + 「瘦身湯」煮燕麥1碗

唐安麒

唐安麒美顏瘦身專門店 ANGEL FACE

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。

近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。