Edan認同林明禎撐枱腳：再挑釁我就證明畀你哋睇！

男團MIRROR成員呂爵安（Edan）今日（2日）現身尖沙咀一商場出席品活動，吸引大批「爵屎」（粉絲暱稱）到場支持。Edan指為該品牌拍攝了廣告，表示以滑浪造型示人，不過笑指有穿上衣，隨即令粉絲噓聲四起。他受訪時笑指自己不懂滑浪，只是拿滑浪板拍造型照故不用騷肌，笑指大家太膚淺。

提到他早前參與以「紙盒藏屍案」為藍本的電影，他透露自己的戲份已完成：「拍咗2、3星期，係密集式拍攝，其實戲份唔係超多，但係係好重要嘅角色。」他指今次拍攝很深刻，有很大突破和挑戰：「從未試過演呢類電影，因為係橫跨3個年代，同埋有動作戲。（飾演歐陽炳強？）唔係，不過都係一個好關鍵嘅人物。」他表示戲中跟吳冰多對手戲，透露除了動作戲，亦需要出海拍攝，但其他則大賣關子，又解釋戲中長髮是其中一個年代的造型。提到任達華亦曾演繹該人物角色，問他可有壓力？他説：「冇諗過呢方面，今次拍攝團隊好認真，同好多前輩合作，教咗我好多，當初都擔心自己駕馭唔到角色，但監製同導演都收貨，希望出嚟效果有驚喜。」

談到有指他跟馬來西亞女神林明禎傳緋聞，記者笑問是否要恭喜他？他笑謂：「呢排好多人恭喜同祝賀我，話我好叻仔，出道咁耐都未試過畀咁多人讚，搞到我以為係奧運選手為港爭光，哈哈！不過人哋係女仔，牽連到人哋唔好，所以要澄清冇拍拖亦冇歐遊，不過我有去歐洲工作，明禎咁啱亦喺歐洲，有約過佢食飯，咁樣畀人誤會。」他承認私下跟對方有聯絡，事後亦有傳短訊給對方講不好意思。

問他可接受姊弟戀？他說：「冇話姐姐、妹妹，拍拖最緊要適合。（林明禎係咪你杯茶？）佢當然係女神，我無特定擇偶條件，我好欣賞佢，有睇佢嘅作品。（有機會發展？）唔敢諗，我驚畀人打，馬來西亞、台灣一齊打，依家我專心工作先。」談到MIRROR兄弟皆不信他跟林明禎拍拖，他即搞笑說：「咪係，咩意思先，好嬲囉，唔明點解大家唔信，你哋再挑釁我，我就證明畀你哋睇。（女神難追？）當然啦！明嘅，大家都覺得冇可能。（你覺得有冇可能？）乜嘢都有可能。（不如順理成章追？）唔好搞咁多嘢，專心工作，隨緣啦，得咗話你知。」

另提到隊友Frankie女友Christy在社交網發千字文解釋黑歷史事件是男友有幫忙設局捉鬼，不過亦有網民認為事件已變淡不應重提。Edan表示對方應經過深思熟慮才這樣做：「我都係睇報紙先知，唔評論太多，冇話啱定錯，最緊要佢哋舒服同知道出嚟有乜影響。」