台菜多元化　過江龍攻港

台灣夏天的溫度，分分鐘較香港更高，想吃台菜但又唔想太熱和太迫，不如留港消費。近日有台灣過江龍店登場外，餐廳亦提供新口味和不同優惠，唔使搭飛機感受熱浪，都可以大啖台灣美食。

人氣燒肉

愛香口的話，燒肉是個不錯選擇。台灣燒肉店剛進駐旺角，為客人提供多款豬、牛、雞、海鮮等主題套餐，人氣美食有美國熟成小肥牛、美國封門柳，豬肉盛合有豚腩片、豚脢花、豚肋條、豚頸肉和伊比利亞豚脢花，燒烏盛合包含雞腿肉、雞中翼和雞子、日本雞頸肉、雞膝軟骨及雞軟骨，Smile盛合齊牛肉、豬肉和多款海鮮，包羅萬有。於8月前在指定網站訂座，會免費送指定肉品或海鮮。

創意美食

傳統的台式小食固然好，加點創意更吸引。剛於尖沙咀開設新分店的台菜餐廳，為大家提供多款升級美食，美國原隻小牛排麵配台灣刀削麵和牛肉麵湯底，口感十足。芝士芋泥肉鬆豬扒感受到豬肉和芋蓉的綿密。墨魚滑玉米燒在粟米筍中間釀入加墨汁和墨魚肉粒的墨魚滑，脆炸後加鹹蛋黃碎，香口惹味。配全新的綠豆椰子冰、綠豆椰奶冰沙奶蓋和黑芝麻厚椰奶，清甜清爽。新張期間，即日至7月31日有不同優惠，外賣自取飲品，第2杯價。讚好或追蹤官方社交平台，免費享紫米珍珠芋員，提前下載餐廳應用程式有會員專享優惠，8月1日起外賣自取食物有85折。

香口炸物

香口的炸物佐酒一流，旺角新開的台式小店，主打台灣夜市炸物。招牌的鹽酥雞選用雞腿肉，五香粉加入自家中藥配方，烹煮後加椒鹽、九層塔和蒜片混合，外脆內嫩。其他有鹽酥蝦滑、松阪豬、鹽酥三角軟骨、金菇和杏鮑菇等，配冬瓜檸檬或阿里山烏龍泡茶等，最佳配搭。

爆炒火鍋

每次去台灣，總有一餐去吃火鍋，剛於銅鑼灣開設的過江龍台灣火鍋店，有多款爆炒系列湯底，包括招牌的海味石湯湯、蒜頭蛤蜊湯和川府和牛油麻辣湯，其他有猴腮擂台式麻辣鍋、聰明沙茶魚頭湯和功夫冬瓜排骨酥湯。配肉類、海鮮或蔬菜都咁夾。此外，店子供應排骨酥、蚵仔煎、甜不辣、白糖粿等地道小食，就更豐富。