五月天開騷「4缺1」　任賢齊義氣相挺

台灣天團五月天「回到那一天」25周年巡迴演唱會，7月31日起假太原山西連開4場，不過結他手石頭因腰椎滑脫需治療與靜養而缺席，但就獲「亞洲天王」任賢齊排除萬難到場擔任首場嘉賓。

任賢齊曾帶尚未出道嘅五月天跑演唱會及校園騷，係五月天意義非凡嘅貴人，佢一出場已全場熱烈尖叫，阿信話：「透過時光機的回顧，找回小齊哥，要不是有小齊哥，五月天可能在第1年就夭折了。」任賢齊都提到同五月天一齊就能感受到佢哋嘅初心，堅持往前嘅「憨人精神」，之後雙方合唱《傷心太平洋》。

瑪莎見到太原對五月天嘅應援嗌感動：「看到有霓虹燈有五月天歌詞，整個城市在這幾天變成五月天樂園。」原來當地主辦單位大力撐，出動千台無人機變幻20種五月天專屬圖騰、4500發燦爛煙火綻放，成場騷驚喜又新奇，好評不斷。

而唱跳男團「Energy」近來受邀擔任「2024捷運盃街舞大賽」宣傳大使。今年捷運盃街舞大賽以跨界做為主題，首次將比賽融合演唱會形式，特別規劃成唱跳歌手嘅大型嘉年華Party，因此總決賽除咗參賽者之間嘅精彩對決，Energy更將以特別嘉賓嘅身份參與演出，同時亦邀請到蔡詩芸、鼓鼓、蕭秉治、國蛋、陳芳語、U:NUS等歌手齊聚獻唱，並由梁舒涵擔任主持人。