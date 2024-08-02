SOLLEI豪奢概念　未來開篷美學

很多豪華汽車品牌都有推出專屬客製化服務，最近通用汽車集團旗下的Cadillac，藉着新發表的2+2純電動開篷概念車型SOLLEI，透過豪奢設計新點子，探索未來客製化委託的更多可能性，同時展示品牌的匠心工藝。

2+2座設計 動感優雅

SOLLEI是基於4座位純電動旗艦超豪華概念房車CELESTIQ，進一步開發而成的最新2+2座純電開篷概念車。一方面將硬頂換成軟篷頂，並起用銑削拉絲鋁製前擋風玻璃框架，配合低尾設計令車身顯得更低矮和細長。另一方面將4門設定變成2對長車門，營造出動感而優雅的比例。值得一提是，它跟CELESTIQ一樣棄用了傳統門把，改以隱藏式車門開關來取代，實現簡潔的車側輪廓。不同的是設計團隊因應開篷設計將它藏在緊接長車門後方、尾沙板的肩線對上近車窗位置。

奶黃車色 匠心工藝

廠方刻意採用上世紀60年代在Series 62 Convertible車型使用的Manila Cream奶黃車色手工噴漆，配上獨特的Daybreak霧鋁銀色軟篷布料，突出客製外色的無限可能性。此外，豪華車廂每個細節都經過精心設計和手工打造，傳達Art of Travel「旅行的藝術」設計美學，彰顯品牌匠心細作工藝。當中最引人注目的莫過於廣泛應用在椅背，以至貫穿前後排的內門板及控制台，均使用經手工切割和開孔處理的多種原色天然木材，配以Aurora極光金屬色條手工鑲嵌的太陽條紋飾面。至於包裹座椅的皮料則採用奶黃色優質Nappa皮革，配合獨特的穿孔和絎縫，營造出微妙的日出變色和陽光四射效果。

舒適寫意 駕乘享受

控制台的充電墊和車門儲物格起用與MycoWorks合作、以突破性的Fine Mycelium菌絲體專利技術製造的創新生物基物料來代替動物皮革；並於靠近地台的部分採用跟軟篷頂顏色極匹配的Bask淺色「粗呢」織物覆蓋，營造輕鬆寫意、溫暖舒適的乘坐空間。其他配置方面，SOLLEI除了設有横跨整個錶台的55吋長屏幕組、提供126種顏色選擇的氣氛燈、前及後斜置觸控式屏幕外，還在後排2座椅之間加設小雪櫃，備有電動玻璃門、水晶玻璃瓶及酒杯，將休閒與旅行無縫融合，提升駕乘出行體驗。