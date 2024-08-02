Chill級歎！賞住靚景嘗下午茶

又到周末，又係時候約閨密或三五知己來個下午茶。如何揀Afternoon Tea？離不開「靚」，置身靚靚環境中品嘗精緻賣相的鹹甜美點，又或食住美肌養顏，又或甜美Comfort的滋味等均是揀選要素，今日介紹幾間符合上述要求的下午茶，讓絲打們慢慢揀！

聯乘食住靚

位於金鐘的意菜餐廳最近就與法國護膚品品牌合作，於即日至8月31日推出期間限定、以葡萄為主題的「法式葡萄美肌」下午茶套餐，為絲打帶來水漾美肌的美味時光。餐廳行政總廚峰師傅特別以含豐富抗氧化因子的葡萄籽為創作靈感，製作出多款鹹甜美點，包括鮮蝦牛油果酥皮撻、吞拿魚他他伴番茄清啫喱、吉列廣島蠔伴明太子蛋黃醬、西班牙火腿鵝肝慕絲多士、士多啤梨乳酪奶凍伴葡萄雜莓醬、紅桑子蛋白霜玫瑰撻、鮮忌廉雜莓醬焦糖燉蛋、士多啤梨提拉米蘇等；還有特製的玫瑰士多啤梨果醬及凝脂奶油配英式鬆餅。飲品除了咖啡或茶外，另有清爽的「葡萄百香滋味」及加配的「甘菊蜜語」；享用主題下午茶套餐，可獲贈護膚品牌的葡萄籽天然保濕禮盒一份（數量有限，送完即止），讓絲打食住靚。

意式風情

位於尖東的酒店意大利餐廳就與意大利朱古力品牌合作，於即日至9月30日期間推出全新的海景下午茶（兩位用）。行政總廚Jean-Marc Gaucher特地以鴨肝醬慕斯揭開序幕，朱古力蘸醬配上Tamari多士和焦糖無花果，口感豐富。Carima香煎牛排汁多且香，配以鬆軟的自製佛卡夏餅和辣朱古力及洋葱醬，味道辛香刺激。而Prosciutto是脆餅裹住來自英國的車打芝士和意大利的巴馬火腿，綴以鵪鶉蛋，賣相趣致討喜！最後是以迷你鬆餅襯托的挪威煙三文魚和意式軟芝士。甜點方面則有Bonbon Alla Gianduja、開心果意式奶凍配以香脆的開心果碎和草莓果醬、75%黑朱古力慕斯、櫻桃餡餅、椰子撻配開心果奶油和新鮮草莓等，以及餐廳自製鬆餅和橘子意式雪葩，並有兩杯Bottega Prosecco，讓細緻泡沫為下午茶添加細膩繽紛的滋味。

天際線伴食

位於東涌一間酒店扒房素來以擁有大嶼山天際線及飛機升降美景而備受食饕喜愛，餐廳最近於周末首次推出兩位用的「夏日西班牙下午」，供應至10月13日（逢周六及日）

提供多款西班牙鹹點小食，包括濃郁風味的牛肝菌小丸子、松露蛋餅、西班牙塞拉諾火腿、奶香濃郁的蒙布魯水牛芝士、辣肉腸、蒜香烤蝦、俄羅斯沙律、鮮美白鯷魚及阿曼尼達精選醃菜等，當然少不了西班牙經典甜品迷你巴斯克芝士蛋糕等。下午茶還包括兩杯咖啡或茶，於網店預訂更可享9折優惠。