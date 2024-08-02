敖嘉年自認直腸直肚得罪人多　涂家堯暫不與龍婷聯絡

藝人敖嘉年、《中年好聲音》涂家堯及梁凱榳等今日（2日）現身深水埗商場，出席《愛心音樂力量慈善演唱會2024》記者會。

敖嘉年表示跟主辦的善團相識多年，加上自己又喜歡唱歌，故一口答應，屆時會獻唱兩首歌，又指今次跟Live band合作既開心又緊張，並笑言會擔心有變數，以往曾試過正式表演樂隊以女聲音律演奏，跟綵排時完全不同，他惟有硬住頭皮照唱男聲，實行「各有各做」。他又透露正籌備自己首次寫的新歌，正等待監製填詞，歌曲講述人長大後對事物有另一睇法，笑指自己也年少氣盛過，或許因直腸直肚得罪人，現在已長大了，會先在對方角度看事件。他表示會繼續寫歌，希望明年可出碟，又透露跟好友創作了幾個劇本，正跟馬來西亞的電影投資者洽商中，希望可以成事。

同場的涂家堯亦表示正籌備新歌，主題為情緒病，因身邊人有人也飽受困擾，故自己感受很深：「想呼籲大家多啲關心，因為身邊人嘅支持係好重要。」提到《中年好聲音》近來多事發生，包括龍婷被爆出「Hello Kiss」及曹敏寶被杯葛事件，他坦言跟龍婷是好友，不時也會相約吃飯，不過自覺要給對方空間，故不想打擾她，之後會再約她吃飯。他又指跟所有《中1》生都熟稔，不覺得有《中1》生杯葛曹敏寶，對於有指支嚳儀是事件爆料人，他表示自己不是當事人不清楚來龍去脈，若加以評論會變得不公平。