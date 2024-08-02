VIVA踩入淺水灣the pulse　率先試玩SKY BEACH曬日光浴

女團VIVA成員姜咏鑫（Ada）、李晞彤（Carina）、馬思惠（Macy）和張鈊貽（VALC）最近到淺水灣the pulse率先試玩全新打造的限定靚景私人灘畔空中Jacuzzi Party場地SKY BEACH。在無敵海景下，她們換上牛仔短褲短Top齊齊曬日光浴，又享受現場有提供飲品和食物，加上有DJ駐場打碟，氣氛一流，VIVA更忘我地互射水鎗降溫，玩到癲，相當盡興。

適逢港隊運動員在巴黎體壇盛事獲得佳績，全城為此盛事狂歡，淺水灣the pulse 推出 「KEEP FIGHTING, CHILL UP打氣三重賞」，包括今夏型人必去的私人灘畔Jacuzzi Party SKYBEACH 買一送一門票優惠、Sanpellegrino免費有汽果汁試飲以及場內指定餐廳更推出限定優惠，好讓大家一同享受星級運動比賽的刺激與愉悅。

CHILL UP優惠一： SKYBEACH 門票買一送一及低至85折體驗LOST The Pulse最新動感遊戲「炫格子」由即日起至8月11日，於Trip.com購買The Pulse Endless Summer全海景限定私人灘畔天台 Jacuzzi Party即可享買一送一門票優惠，低至$144即可與另一半或成班friends在美景配襯下寫意享受木桶浴和日光浴，派對當然少不了美食，一次過享受多間人氣餐廳，包括8creATEive旗下的淺水灣手工Pizza店Amalfitana和Artisan Pasta Bar Fratelli，推出的Beach-to-Go Summer Selection Menu，以及Maximal Concepts旗下的知名品牌Sip Song和Limewood精心準備的精選飲品及其他餐飲優惠，為夏日體驗昇華。

週末更有海外及本地人氣DJ，包括: Dan Stezo (來自阿姆斯特丹的Drum and Bass)駐場打碟，盡享一個充滿異國情調派對假期 !另外，於優惠期間私人包桶以85折限量發售，參加者更可尊獨家VIP禮遇，包括免費享受Beach-to-Go Summer Selection Menu及指定香檳一枝（週末限定）。奧運全城狂歡優惠，數量有限，售完即止。另外，趁暑假尾聲，不妨帶小朋友來SKY BEACH充電玩樂！每週三至五特設家庭票（2位成人及1位小童），每人只需$172即可盡情玩水打卡，玩完更可以到B1樓 LOST The Pulse以全單低至85折*體驗其最新人氣動感遊戲「炫格子」(*優惠只適於8月12-31日)!