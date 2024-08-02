馬詠茹與舊愛張家朗冇聯絡　拒談對方法國新歡

藝人鄧月平（Larine）及前港隊單車運動員馬詠茹等人今日（2日）出席活動。2019年宣布退役的馬詠茹，表示正投身運動以外範疇的工作，亦有擔任運動評述工作及拍攝綜藝節目，笑指自己貪心想向多方面發展。被問到會否羨慕參加奧運的運動員？她坦言：「有時會幻想自己如果參加奧運嘅畫面，不過自己之前都努力過，Ok啦。」

談到舊愛「劍神」張家朗再次贏得金牌，問她可有祝賀對方？她説：「其實所有能夠出戰奧運嘅運動員都值得恭喜，因為運動員自小開始訓練，能夠去到奧運都要靠大家支持同鼓勵。」提到被重提舊戀情，她説：「最緊要唔好影響到大家，都過去咗咁多年，希望大家都有好嘅發展。（仲有冇聯絡？）冇聯絡，我哋係朋友嚟，不過唔會成日傾偈，咁人哋都…（知佢拍緊拖？）呢啲我唔講啦。」她表示現時是單身，想專注在工作上，問到擇偶條件？她認為不一定要找運動員，亦不用比她強，最重要考順和有上進心。

至於近來積極練功夫的鄧月平，笑稱武打是「撻着咗個掣一去冇回頭」，正跟電影武術指導兼演員張文傑學動作武打的她，感謝對方願意推薦她和蘇雅琳（Ivy So）參加電影《九龍城寨之圍城》續集試鏡，雖然本身有泰拳和空手道底子，但最近亦加緊學習詠春拳和武術班。她透露最近接拍新劇獲導演加動作戲：「接咗一部中港合拍劇，演一個劏魚妹，導演知我識打，所以為我加咗打戲。」她指由於要舞菜刀打鬥，故拿了家一把菜刀並磨鈍刀封練習，但為免嚇親別人，所以平日會以劍袋裝住，點對點帶到武術學校練習。