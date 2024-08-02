黃曉明表妹陳夢殺入決賽爭金　原來與呢位頂流男星有親密關係

內地男星黃曉明的表妹、內地乒乓球名將陳夢，明天殺入乒乓女單爭金牌。她早於上屆東京奧運已力壓師妹孫穎莎勇奪乒乓球女單金牌，亦成奧運史上最年長的乒乓球女單冠軍。其實30歲的陳夢，隨了與黃曉明是親戚外，亦曾與王楚欽傳緋聞。另外，陳夢與藝人任嘉倫是山東省省隊時期的隊友，近年曾一同回到小時候訓練的地方留影，關係親密。

陳夢是黃曉明表妹，上屆東京奧運力壓師妹孫穎莎勇奪乒乓球女單金牌，亦成奧運史上最年長的乒乓球女單冠軍。陳夢在乒乓球壇成就斐然，因此不滿被外界用「黃曉明表妹」來形容她，黃曉明當時貼出用手機觀看比賽的照片，並抽水留言：「陳夢的表哥在家準備接風菜中」、「蹭一下我們家冠軍的熱度」，被網民取笑後他也回覆：「終究是我高攀了」，並在社交網送上祝福：「太開心了，我們家多了一個奧運冠軍。」陳夢與黃曉明感情好，到現在仍不時有互動。

至於當年仍是黃曉明太太身份的表嫂楊穎（Angelababy）也有在賽前送上祝福，貼出陳夢與孫穎莎等運動員的海報並寫道：「你永遠不要低估一顆冠軍的心！」並配上hashtag「為奧運健兒比心」打氣。至於今屆奧運，Angelababy都有貼出405中國運動員的照片，寫上：「#中國隊奧運加油# 中國奧運健兒加油！」但就未有特別指明為陳夢加油。