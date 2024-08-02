自摸梗係偷偷進行至過癮，殊不知喺今次推介嘅作品中，成班索女喺自摸時畀不速之客阻頭阻勢，滿腔慾火無法宣洩，自然要搵對方上床算帳啦！

刻意設局

偷偷自摸最起碼要做嘅事，梗係閂埋房門啦！之不過喺MixedX製作嘅《Unspoken Oaths》入面，女脫星喺自摸時，竟然中門大開，究竟有乜嘢企圖？影片由Barbie Brill、Alexa Flexy、Alyssa Bounty等多位巨乳脫星參演，仲用上大量主觀角度拍攝，等一眾胸奴可以第一身角度，經歷由偷睇到索女自摸到被對方強制上床嘅過程。話說回頭，索女點解唔閂門自摸呢？原來並非巧合，而係有人精心炮製嘅情慾陷阱。

陰濕閨密

夜半時分經過女閨密睡房，忽然聽到呻吟聲，好奇之下一睇，原來對方喺度做緊不可告人嘅事！想知道詳情，千祈咪錯過由Naughty America出品嘅《My Girlfriend's Busty Friend #34》。作為以索女為賣點嘅人氣四仔系列，今次片廠搵嚟Kenzie Love、Bailey Brooke、Heather Honey等癡女參演，陣容夠晒鼎盛，演出更加係狂野到極！故事講述女閨密忙於自我慰藉之際，被男主角撞破好事，搞到火遮眼，當然係指慾火嗰種火，於是強行要對方喺床上補鑊，但其實一切都喺女閨密嘅算計之中，認真鹹濕又陰濕！

友情變質

女追男係咪隔層紗？片廠Elegant Angel就透過《Big Tit Fanatic #6》話畀男士知，真係好易㗎！影片由L.T.自導自演，搵嚟4位巨乳脫星Jasmine Wilde、Megan Maiden、Bella Blu同Aiden Starr孭飛，睇頭十足，而且唔似得前幾集，導演話會加入劇情，令觀眾睇得更投入。故事講述巨乳索女一直暗戀男性好友，但因為對方係戇直男，始終維持喺朋友關係，直至某個晚上，索女決定透過自摸嚟色誘對方，喺巨乳同淫樣嘅雙重刺激下，直男睇到慾火急升，結果掀起連番情慾大戰。