謝東閔望40歲前突破樽頸位　淡定離巢：走就唔好驚

藝人謝東閔自2010年參加《超級巨星2》後而加入無綫，之後他拍過不少電視劇，近年作品包括《殺手》、《香港愛情故事》、《七公主》、《智能愛人》、《旁觀者》、《本尊就位》、《奪命提示》等等，向來唱得的他亦唱過不少劇集主題曲，不過，為TVB效力14年的他，日前已約滿，而他亦決定離巢外闖，不再續約無綫。

謝東閔接受東網獨家訪問，他坦言已留在TVB一段很長的時間，現年38歲的他希望40歲前有個新開始，而今次決定亦深思熟慮：「今日唔走，聽日都走，係唔捨得，但都要走，要有個新開始。之前都有同公司傾談合作方針，不過冇乜進展，大家諗法唔同，將來想行嘅路向都唔同，我一直都想繼續喺音樂方面嘗試多啲嘢，都係時候要變吓，依家好似陷入樽頸位咁。」

之前他與吳業坤一同投資開了音樂學校，現時學校發展相當不俗，不少舊同事都有「幫襯」，他謂：「依家經濟唔好，都算係咁，守得住嘅！」問到他離開TVB後會打算甚樣發展音樂事業時，他不諱言：「話唔定之後會自己投資出歌，乜都試吓啦！（唔會感到徬徨？）唔擔心喎！我依家好開心，入行咁耐未試過離開娘家外闖，心情好輕鬆，走就唔好驚，驚就唔好走。」近年不少藝人都離巢無綫外闖，有不少人都指人工少、機會不多，說到此時，謝東閔指他一直跟公司的關係良好，說到人工時，他謂：「我只可以講TVB對我好好嘅！今次離開都係開心，樂小姐（樂易玲）對我都好好。」

謝東閔圈中好友甚多，包括好兄弟張振朗、陳山聰及袁偉豪，他們於無綫多年都劇接劇，問到他今次離巢事前有否跟兄弟們商量時，他謂：「冇，純粹自己決定。（冇留戀？）唔捨得公司啲同事囉！我早兩日都專登返公司同啲同事Say Goodbye！」

說到女友朱智賢離開無綫外闖後，工作顯然比之前多，問他是否都受對方影響時，他謂：「冇關係，每個人際遇唔同，我依家冇傾任何經理人及公司，自由身，出咗去先算，都想試吓唔同嘢！（情侶檔接Job？）可以呀！希望大家搵我哋一齊工作，我依家都接咗馬來西亞登台騷及2個商演。」

至於女友朱智賢接受受訪時則坦言謂：「佢做咩決定我都會支持嘅，佢有問我意見，不過我話呢啲決定你需要自己諗清楚，旁邊嘅人幫唔到你去決定，我同佢講最緊要決定咗唔好後悔就得啦！（一齊搵銀？）當然如果可以，依家可以一齊接Job就好啦，有錢齊齊搵。」