【是日通勝】

農曆六月廿九

甲辰年 辛未月 己亥日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：祭祀、會友、出行

忌：嫁娶、行喪、成服

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：29、47、36

幸運顏色：淺綠色

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：事業發展受人事問題拖累，必須及早解決。

金牛座：異性緣超旺，今天有望遇上你的真命天子。

雙子座：認識一位具吸引力的異性，戀愛運現曙光。

巨蟹座：身心處於極佳狀態，可望度過美好的一天。

獅子座：謀事要竭盡所能，不要一遇到挫折就退縮。

處女座：工作表現獲肯定，宜再接再厲，成功在望。

天秤座：謹記鬥氣傷感情，已有伴侶者要控制脾氣。

天蠍座：愛情運欠佳，若發現感情問題要及早正視。

人馬座：心情不錯，桃花旺盛，情人對你疼愛有加！

山羊座：財運佳，戶口有盈餘，可買東西獎勵自己。

水瓶座：不乏賺外快機會，但涉及投資問題要審慎。

雙魚座：做個精明消費者，勿盡信促銷人員的說話。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）虎 遇貴人

（跌）蛇 壓力大

鼠：感情運不順，已婚者易因小事起爭執。

牛：事業運起伏，做事要打醒十二分精神。

虎：遇到熱心相助的貴人，事業漸入佳境。

兔：財運佳，但作投資決定前要深思熟慮。

龍：被棘手問題弄得一頭煙，勿自亂陣腳。

蛇：是日沖煞，生活壓力大，身心很疲憊。

馬：減少抱怨，正面心態會令事業有轉機。

羊：謀事易碰壁，處理細節不可掉以輕心。

猴：職場上出現小人，行事低調可保平安。

雞：留意健康問題，好好休息，勿再熬夜。

狗：勿因工作繁忙發脾氣，以免問題惡化。

豬：社交運不錯，易識到志同道合的朋友。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

最有事業心的3大星座

1.山羊座

山羊座是一個非常積極和努力的星座，有事業心，亦非常有耐性和毅力，會努力工作，不斷學習和成長，以實現自己的目標和夢想，追求事業上的成功和財富。此外，山羊座非常注重實際和可行性，善於分析和評估風險，以制訂有效的策略和計劃。他們也非常有責任感和使命感，會全心全意地投入工作，為自己和家人創造一個穩定和安全的環境。

2.天蠍座

天蠍座是一個非常有野心和冒險精神的星座，努力追求事業上的成功，他們通常有決心和毅力，會不斷挑戰自己，超越自己，實現自己的目標和夢想。天蠍座非常有洞察力和魅力，善於掌握人心，創造機會，實現成功。

3.獅子座

獅子座是一個非常自信和有自尊心的星座，亦非常有決心和毅力，會全心全意地追求自己的目標和夢想。他們也非常有領導力，喜歡帶領團隊並激勵他人，以實現共同的目標。此外，獅子座的人也非常有創造力和想像力，善於用自己的想像力來創造新的事物。