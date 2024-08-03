劉詩詩巴黎睇比賽頻登熱搜　被批蹭熱度惹反感

內地女星劉詩詩向來路人緣甚佳，入行以來鮮有負面新聞，然而，最近口碑卻無辜大翻車。近日詩詩應品牌之邀到巴黎觀看奧運賽事，每日都換上多個造型示人，一舉一動瞬間成為網民焦點，跟她相關的個數十個話題多次登上網上熱搜，當中包括跟荷里活女星妮歌潔曼互動，以及跟100米自由泳金牌得主中國選手潘展樂合照等，成為奧運期間話題度最高的藝人，然而，卻引來部分網民反感，認為她過於高調及過分炒作，把賽場變秀場，蹭奧運及運動員熱度，惹來爭議，有網民更扒出她多套服裝的價錢，全部價錢昂貴。不過，也有網民替詩詩說話，指詩詩是被品牌邀請，並非私人行程，身兼為品牌宣傳職責，高調也無可厚非，一日多個造型也只是應客戶要求，就算網上炒作也並非詩詩本人意願。

除了詩詩以外，內地綜藝節目《花兒與少年》拉大隊到巴黎觀看賽事，美其名是為運動員打氣，但實際上是借奧運之名宣傳節目，做法引起網民不滿，尤其節目嘉賓之一的女星周雨彤在社交網晒出一張笑容滿面的自拍片，但後面是中國體操運動員張博恒失金後的落寞表情，即時遭大批網民怒插，指她根本沒有真正觀看賽事及不尊重運動員，知衰的她立刻把貼文刪掉。