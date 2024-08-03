東方日報C1：Edan風騷蜜會林明禎：得咗話你知！

男團MIRROR成員呂爵安（Edan）被指與馬來西亞女神林明禎「撻着」，並於歐洲「蜜」會，成為近期娛圈熱話。昨日Edan亮相公開活動，即被傳媒追問戀情，他笑言收到大量祝賀，覺得自己猶如「為港爭光」，不過，澄清沒跟對方拍拖，但就承認跟林明禎在歐洲約會，更講明跟女神有發展機會，不會被MIRROR隊友睇死！

日前本報獨家報道Edan與林明禎發展姊弟戀，但由於兩人正值事業搏殺期，故對戀情相當低調，保密工夫做到足。消息一出，即有不少回響，MIRROR成員Stanley、Anson Lo、Anson Kong等都有輪住回應。昨日「主人翁」Edan終於現身，於尖沙咀出席公開活動，當然被追問新戀事，他亦十分風騷笑言：「呢排好多人恭喜同祝賀我，話我好叻仔，出道咁耐都未試過畀咁多人讚，搞到我以為係奧運選手為港爭光，哈哈！」

「拍拖最緊要適合」

一講金，不過，未知是否想事業為上兼力保「小愛苗」，Edan指自己跟林明禎沒有拍拖，但對女方的行蹤又瞭如指掌，更承認曾跟對方在歐洲約會：「人哋係女仔，牽連到人哋唔好，都要澄清冇拍拖亦冇歐遊，不過，我有去歐洲工作，明禎咁啱亦喺歐洲，有約過佢食飯，可能咁樣畀人誤會。」他指跟林明禎於朋友聚會中認識，並且私下跟對方有聯絡，事後亦有傳短訊給對方講不好意思。

被問到可接受姊弟戀？Edan「開晒大門」表示：「冇話姐姐、妹妹，拍拖最緊要適合。（林明禎係咪你杯茶？）佢當然係女神，我冇特定擇偶條件，我好欣賞佢，有睇佢嘅作品。（有機會發展？）唔敢諗，我驚畀人打，馬來西亞、台灣一齊打，依家我專心工作先。」

談到MIRROR兄弟受訪，皆不信他跟林明禎拍拖，他則講明不想被睇死，隨時行動：「咪係，咩意思先，好嬲囉，唔明點解大家唔信，你哋再挑釁我，我就證明畀你哋睇。（女神難追？）當然啦！明嘅，大家都覺得冇可能。（你覺得有冇可能？）乜嘢都有可能。（不如順理成章追？）唔好搞咁多嘢，專心工作，隨緣啦，得咗話你知。」

Edan自跟林明禎歐洲約會後，便分道揚鑣工作，林明禎日前於馬來西亞出席電影節活動，席間當然會跟不少電影人及名導碰頭，其中她跟日本名導是枝裕和打招呼，並齊齊合照，她教對方擺她的招牌甫士，難得是枝裕和都相當玩得，雖然有點雞手鴨腳，但都與她一齊擺甫士，效果搞笑！

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