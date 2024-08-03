張頴康歐洲拍劇帶埋老婆　怕再造人出發前先「自宮」

藝人張頴康與區瑞強昨日（2日）出席仁濟慈善高爾夫球賽，頴康雖然正在內地拍攝新劇《巨塔之后》，但他笑言幾乎每日都來回內地與香港：「因為放暑假，小朋友見唔到我會詐型，特別中間嗰個，佢今年6、7歲特別痴身，有日話你唔同我食飯跟住就喊，總之夠時間我都會返香港。（但係暑假冇得去旅行？）都可以，但唔敢去得遠，都係內地，如果臨時劇組改通告，我都飛得切。」他透露劇集預計在內地拍攝至8月尾，9月便移師到歐洲的布拉格取景，他笑言:「太太好開心，佢第一時間話跟埋去，但就唔會帶小朋友喇！我欠咗太太嘅歐洲之旅十幾年，太太未去過歐洲，拍拖時答應同佢去，但結婚後好快又有小朋友，生完一個又一個。（會唔會到時喺歐洲又造多個？）我唔會再畀呢件事發生。」更講笑謂出發去歐洲前會先自宮。

至於區瑞強代表藝人高爾夫球會參與，提到其弟弟參加《中年好聲音3》，他坦言：「我從來冇諗過佢會嚟參加，我都係睇報紙先知，佢冇同我講。我問佢怕唔怕輸，佢話唔怕，我話咁你go ahead，我全力支持你。」講到弟弟面試時獲讚，他笑言：「可能因為評判同我熟，唔好意思踩，如果入到100強已經好開心，其實弟弟都有幫我做音樂製作，對音樂圈都好熟，佢同評判伍仲衡都熟，不過識先死，識反而唔可以鬆手，仲會嚴緊啲。」他又指若弟弟向他請教，他會向對方過兩招。