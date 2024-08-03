「乾敷洗髮」法　解救夏日油頭

炎熱的夏天，不但易出汗，也特別容易出油。對於頭油多的人來説，這個夏天未免也太痛苦了吧！即使天天洗頭，但還是剛洗完頭髮沒多久，就開始出油出汗，不僅看上去不美觀，還容易有股頭油味。有位台灣造型師就分享自己的「乾敷洗髮」方法，輕鬆解油頭、頭油味及汗味，而且洗後頭髮能夠蓬鬆乾爽2天。

台灣造型師吳依霖分享表示，自己一直以來都是用「乾敷洗髮」方法洗頭，將洗頭水敷在頭皮上2至3分鐘，等其中的清潔和保養成分完全溶解頭皮油脂和污垢，然後再用沖水洗是最有效的。首先，用起泡網等工具將洗頭水打出泡泡，然後在乾髮的狀態下，以「Z字手法」將泡沫塗抹於頭皮，邊塗抹邊按搓頭皮，直到整個頭都塗抹完畢，就可以先將頭髮綁起，等洗髮精乾敷2至3分鐘。然後將頭髮淋濕，利用十指指腹，從髮際線開始往頭頂中央按摩，然後再從太陽穴、耳後、後腦勺由下往上地往頭頂中央按摩，這樣不但可以清潔，同時還有助促進頭皮循環和提拉臉部肌膚。此外，再雙手握拳，以指關節部位沿着髮際線、太陽穴往頭頂刮，而耳後位置可上下按摩3次再往頭頂推，因為耳朵後方是許多人最容易頭脹的部位，該處和後頸可以用指關節着重按摩幾次，按完就會覺得整個頭都輕鬆了不少，不再昏昏沉沉。完成以上步驟後，就可以沖水、吹頭，也不需要再洗第二次。吳依霖強調，過度清潔會破壞頭皮的水油平衡，短期內可以用該方法洗頭，但當出油的情況得到改善後，就可以一天以清水洗頭，一天以洗頭水洗頭。