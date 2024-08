憑韓劇《背著善宰跑》爆紅的韓星邊佑錫,人紅招風雨,早前他出國參加見面會,隨行保安被指過度保護藝人而鬧出風波,連累邊佑錫被轟耍大牌,幸而之後有韓媒為他平反,力證他走紅前後同樣親民,即使劇集播畢兩個多月,人氣依然有增無減,最近代言廣告一個接一個。而他為護膚品牌拍攝的唇膏廣告於近日公開,品牌希望借助其驚人號召力吸引更多女消費者。

至於主唱《背》劇OST《春雪》的韓國樂隊10CM將展開亞洲巡迴演唱會,繼下月15日演出「2024 10CM Asia Tour <10CM Closer To You> in Macau」後,將於11月8日舉行香港場演出。