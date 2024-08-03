【IB攻略】論CAS的重要性

IB (International Baccalaureate) 的 CAS 代表「創意、行動和服務」(Creativity, Activity, Service)。CAS 是 IB 課程的三個核心要素之一,目的是協助學生發展個人和人際技能,並促進他們對社區和世界的關懷。

CAS 包括以下三個方面:

創意 (Creativity)：透過藝術、音樂、設計或其他創作活動來發展創造力和想像力。

行動 (Activity)：參與體育、健康和體能方面的活動,培養身心健康。

服務 (Service)：參與有意義的服務性活動,以回饋社區和社會。

在 IB 課程中,學生必須在創意、行動和服務三個領域投入相等的時間和精力,並透過反思和記錄自己的學習歷程。CAS 讓學生有機會運用課堂所學的知識和技能,並培養同理心、領導才能和社會責任心。

對於 IB 課程的學生來說,CAS 不合格是一個很嚴重的問題,會對整個 IB 文憑的取得產生重大影響。以下是 CAS 不合格的主要影響:

無法完成 IB 文憑要求

CAS 是 IB 課程三個核心要素之一,缺少 CAS 意味著無法完成 IB 文憑的所有要求。

即使在其他科目表現優秀,學生也將無法獲得 IB 文憑。

無法畢業

在大多數學校,CAS 要求是畢業的必要條件之一。

若無法滿足 CAS 要求,學生將無法順利畢業。

影響大學入學

許多大學會把 IB 文憑作為入學標準之一。

未能取得 IB 文憑將大幅降低學生的大學錄取機會。

損害個人發展

CAS 活動旨在培養學生的創造力、活力和社會責任感。

若無法完成 CAS,學生將錯過寶貴的個人成長機會。

為了避免上述問題,IB 學生必須從一開始就重視 CAS 要求,並積極參與創意、行動和服務活動。學校和家長的支持也非常重要,協助學生規劃和執行 CAS 計劃。只有通過全面參與 CAS,學生才能真正獲得 IB 文憑,並為未來發展奠定基礎。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫《IB攻略》在書展大賣