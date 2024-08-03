李克勤隔12年再現奧運直播　見證好友奪金兼被求婚

無綫昨晚（2日）直播巴黎奧運，身為體育發燒友的歌王李克勤驚喜現身擔任客席主持，相隔12年後再現奧運直播，期間他直擊羽毛球混雙銅牌戰及金牌大戰，為好友、國家隊羽毛球混雙代表鄭思維及黃雅瓊打氣，最終國家隊以2:0勝出奪金，李克勤被爆開心得即時企起身，他又坦言好友鄭思維的生日願望就是希望在奧運奪金，如今見到好友夢想成真，非常激動：「呢個係佢成個生涯裏面欠嘅最後一塊拼圖，我好戥佢哋開心！」克勤又與兩位好友越洋連線訪問，黃雅瓊同為國家隊羽毛球代表的男友劉雨辰竟然當場跪地求婚，身為好友的克勤全程見證，場面感動。

曾多次擔任奧運採訪及主持工作的克勤，今次重返表現亦未生疏，對運動員及羽毛球相關資訊非常熟悉，提供不少國家隊訓練小秘密：「佢哋嘅訓練情況確係好刻苦同受人尊敬嘅，當然港隊運動員都係，我記得有次食完飯後去唱K，我問佢哋聽日唔使訓練咩，佢哋話：『要呀，不過唔係好早啫，七點（朝早）！』」同時公開了他與與國家隊運動員打羽毛球的情況，見他與對方球員過招有來有往，表現出色，但他就謙稱：「邊有得交流呀，佢哋有交，我咪流流地咯。Part我打，辛苦過打奧運啦。」

另外，他亦重提當年在亞特蘭大採訪，被同場的鍾志光大爆瘀事，指他當年擅自進入港隊的升旗禮，他即尷尬表示：「呢一個係另外一件事，詳情再話你知！」他又謂今次擔任客席嘉賓感覺較輕鬆，能支持自己心儀的運動員，不用像主持般一定要持平，並指再坐直播間勾起很多昔日做奧運主持的回憶。