滋味韓食　高質有創意

提到韓國菜，大家首先想起泡菜、燒烤和人參雞等菜式，其實當地都有很多高質食材，近日除有餐廳以韓牛作主角，更有快閃店提供創意十足的韓國美食，想吃韓國菜，點止得燒肉咁簡單。

韓牛體驗

韓牛是當地的代表食材之一，仔仔新開的休閒韓國餐廳以韓牛做主角，主打1++韓牛套餐會提供不同的部位，經典韓牛套餐就有1++西冷，頂級韓牛套餐就選用1++肉眼和夏多布里昂。另外還有烤牛肉和豚肉套餐等選擇，內裏配有韓國半菜、湯品和無限添加米飯。晚餐再加其他美食如炸雞、韓式炒年糕、橡果沙律、煎餅、冷麵和人燴牛尾等，就更加滿足。

快閃現代風

傳統的韓菜大家都如數家珍，創意之選又試過未？現時至9月尾，西灣河就有韓籍大廚Nigel Kim開設的現代韓國餐廳期間限定店。店內菜式都經改良或全新配搭，椒麻脆皮茄子加山椒調味，外脆內綿。啤酒醉生蝦加紹興酒、啤酒和泰國羅勒烹調，香脆豬手生菜包經低溫慢煮及油炸，配蘿蔔泡菜及醬汁，辛香去膩，主菜的慢煮牛肋骨配辣香葱蘋果泡菜，味道香濃。其他有韓式泡菜炒飯、泡菜煎餅、3款口味的韓式炸雞和GG芝士漢堡脆卷等，配韓國燒酒或檸檬酸酒等，味道更佳。