利穎怡唔介意賣性感　被話Pat Pat太扁密操蜜桃臀

藝人利穎怡（Joan）、吳岱融、潘梓鋒及黎燕珊等今日（3號）齊為電影進行開鏡拜神儀式，剛離開無綫的利穎怡笑認工作量增加不少，除為HOY TV主持節目《一線搜查》外，現又開拍新戲，同時更要返內地開拍100集豎屏劇，一直忙到月底為止，她說：「工作量係好過無綫，我都好慶幸嘅，不過就擔心緊9月有冇工作。」

談及新片中的角色，她透露路本被安排飾演「小三」，但她覺得外貌不似，所以改為飾演男主角之一潘梓鋒的太太，又指跟對方相當有緣，因曾在無綫合作過，她又謂期待任何工作機會，就算要性感示人也沒問題。至於性感底線，她謂可以露全背，但嫌自己的Pat Pat未夠靚：「我着瑜伽服時，我阿哥話我Pat Pat太扁，其實我努力練緊蜜桃臀，（露胸可以？）着泳衣，Bra Top都得，但唔可以除Bar囉。」

至於吳岱融在新片中飾演社團人士，將有不少激烈動作戲，他慶幸尚有電影工作機會，年頭曾和張繼聰在馬來西亞合拍賀歲片，之後又要為無綫拍劇，不過現時拍攝地點多數轉移返內地。問到太太鍾淑慧可會陪開工？他表示太太將由新加坡返內地陪他開拍電影，但20多歲的囝囝就要留新加坡返工。另外問到囝囝可有拍拖？他說：「你問佢啦，兩仔爺都係講少兩句好啲，不過人到某個年紀都想有個小朋友湊吓，（同個仔講想抱孫嘛？）佢知架啦。」