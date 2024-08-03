家傭玩失蹤！孫慧雪無奈報案：我同老公都認命嘞

藝人孫慧雪今日（3日）現身灣仔，出席一個嬰兒用品活動。談到日前她於網上剖白工人姐姐失蹤的故事，再加上以往多次在這方面遇上麻煩事件，阿雪無奈苦笑：「我同老公都認命嘞，今次呢個姐姐做咗5個月，覺得佢好錫BB（細仔）添。我哋成家之前去咗美國旅行，仲借錢畀佢買機票返屋企放假，估唔到佢突然清空晒所有嘢玩失蹤，只係Send張相畀我另外一個（工人）姐姐話自己懷孕。我老公同我見到咁，唔想刺激佢，惟有等吓，點知原來張相根本係網上截圖，依家惟有去報案。」

阿雪直言今次可謂沒有損失，但之前試過家傭偷錢，損失數萬，但因為一時心軟，沒有告發對方：「其實呢幾日我都開始搵緊人嘞，我諗最嬲係留低嗰位姐姐，因為佢依家要一腳踢，我就放工即刻返屋企幫手，都唔敢再諗暑假去旅行，最緊要請到姐姐先。（大仔有冇幫手湊細佬？）有，不過佢都唔係好搞得掂，遇到問題就大聲嗌我，哈哈！」

談到接下來工作安排，阿雪透露：「搞緊個中年選美比賽，又主持咗個飲食節目，同埋依家同啲朋友夾份搞緊首飾生意，買培育鑽石，試吓以網店開始，算係學緊嘢啦，所以都比較忙。」