【Bethの食卓】白色椰菜花好有「營」

現在正值盛夏，天氣還處於炎熱之中，話咁快下星期立秋（8月8日）已悄悄來臨，在香港熱到傻的日子實在感受不到秋意，希望立秋之後可以涼快些。而入秋後降雨減少，氣候乾冷，體內水分容易散失，黏膜會更加乾燥，需要潤肺補水。而我們食物選擇也會開始改變，而我就會用白色去開始及迎接整個秋天的來臨。

立秋雖未到，我已開始迎接排山倒海一系列白色食材，順道跟大家分享！好似白色椰菜花，也稱花椰菜，屬十字科植物，是甘藍的變種，亦被譽為「超級蔬菜」。花椰菜外形似花球，咁我哋最常吃的部分是屬於花定係莖呢？答案是花。熱量低，含有助抑制癌細胞生長物質，及能減少中風和心臟病的大蒜素（Allicin）。其膳食纖維亦有助清潔腸道，增強消化系統。此外，含豐富蛋白質、鉀、錳、葉酸、維他命C、K、B群和奧米加3脂肪酸，含天然抗氧化物，有助對抗炎症，幫助排毒。而維他命B群之中的膽鹼，是人體必須營養素，有助大腦發育，加強記憶及學習能力。

椰菜花，由於纖維豐富熱量低，且具飽肚感，減肥人士尤為喜愛。不知道為甚麼小時候去街市買餸或能吃到的都是花椰菜，買回來就喜歡直接焗芝士，已經十分美味；媽媽也喜歡用來滾肉片湯給我們吃。現在大了在街市見到多了很多不同品種，我就特別喜歡它的巴打，名字叫福花，我喜歡福花多過花椰菜。

福花外表上同椰菜花真係有99%相似，但其莖部比較幼身，花形較鬆散，味道較甜美，口感亦較脆嫩。但福花嘅鐵質比椰菜花高出約2倍多，用來炒餸好吃絕頂，而減肥人士都愛用它來取代飯。拆下花部分用來扮炒飯，一等一減碳水化合物妙品，可以說是一眾減肥人士恩物。而因為花椰菜的營養成分能夠幫助整個消化道系統，加上其五行為土金，要土金人士可多吃無妨！

Profile：Beth Shum

-喜歡以高級日本食材入廚

-開設日本高級食材專門店

-高級食材進口商

-2022, 2023年獲委任為宮城縣推廣大使及顧問

-妙見天文曆象館創辦人

-Email: bethshum1491@gmail.com