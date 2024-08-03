用廣東話同港迷告白！WHIB清唱《當年情》送驚喜

去年11月出道的韓國新人男團WHIB最近展開亞洲巡迴見面活動，8子今午（3日）在上水的商場舉行簽唱會，吸引大批粉絲圍觀。

組合以廣東話跟大家打招呼，隊長JAYDER對組合出道不夠1年便能來港跟粉絲見面表示高興，而他們早前去了泰國和菲律賓會粉絲，於7月1日度過20歲生辰的成員JAEHA正好在當天亮相泰國的電台節目：「出道後第一個生日便在海外度過，獲得了海外粉絲的祝福，真的很難忘。」而他們曾於今年3月底來港參加大型韓流拼盤騷《KCON HONG KONG 2024》，問到當時可有品嘗香港美食？INHONG便說：「雖然我平時不喜歡食麵包，但也試食了蛋撻，真的很好吃。」他又表示希望今次可以在香港坐摩天輪。

他們接着演繹出道歌之一的《DIZZY》，之後便與2名幸運粉絲分成兩隊，跳出歌曲《KICK IT》的舞步，又與2名粉絲擺出心心甫士合照。跟粉絲互動後，8子再送上《KICK IT》和《BANG!》的勁歌熱舞表演，令全場粉絲High爆尖叫。他們表示希望之後能來港開騷，而WONJUN就自爆事前有練習廣東話歌，並清唱了一小段張國榮的《當年情》，令粉絲十分驚喜，8子又即席學用廣東話講「我愛你」，跟現場粉絲告白，最後他們走到台下跟現場粉絲大合照留念，並進行簽名環節，跟粉絲近距離接觸。