Edan傳與林明禎感情升溫　193：朋友妻咪走雞

藝人193（郭嘉駿）、朱鑑然及運動員鄧伊程下午現身馬鞍山新港城中心，與一眾市民直擊奧運男子100米短跑準決賽，且大玩遊戲，場面熱鬧。曾經是南華籃球少年隊成員的193，於台上談到運動員辛酸時不禁說：「以前輸咗波會好奮發，覺唔瞓、飯唔食都走去再練波，呢啲運動員嘅堅持，同埋做過運動員，日後做邊行都會成功！」

他又再次提及年幼時參加比賽，曾與對手發生肢體碰撞，結果搞到右手甩骹，直至參加《全民造星》舊傷再次復發，搞到要做微創手術。他透露：「甩過骹之後，好容易就有類似嘅情況發生，同埋我游水游蛙式，就會不停咁甩骹。我依家嗰個位係冇咗舊骨嘅，因為甩骹甩得太多磨蝕咗，醫生同我講會好容易風濕。我識得自己托番隻手上去，已經熟能生巧。（唔痛嘅咩？）超痛㗎，但冇辦法。」

他又坦言因為當初手術後，沒有依時去做物理治療，所以搞到有「後遺症」：「嚟緊我會打番籃球，所以應該要去做物理治療嘞，所以第時大家見到我跳舞甩骹，千祈唔好驚，哈哈！」他又透露因為自己對籃球的熱愛，目前已向公司自薦，希望奧運籃球金牌戰能夠擔任直播旁述。

談到好兄弟Edan（呂爵安）被傳與林明禎感情升溫，193打趣：「係真嘅我咪羨慕囉，古語有云「朋友妻咪走雞」，我都想分一杯羹，哈哈！（林明禎係咪你杯茶？）佢係女神，但我心目中男神比較多，當然包括Edan。其實如果係真， Edan仲唔攞出嚟炫耀咩？（佢話如果你哋再講，就有行動嘞？）嗱，我依家就睇小佢，咁佢好有行動嘞！」