鍾柔美自爆肥咗有肚腩　詹天文廣州讀書隨時要軍訓

藝人龔慈恩愛女林愷鈴（Ashley），英皇歌手黃明德（Dark）及曾傲棐（Arvin），還有「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）和詹天文（Windy）等，今日（3日）齊出席港台活動，宣傳《我是DJ》招募計劃。

Ashley以歌手身份現身獻唱歌曲《現在》，見她心情緊張到滿頭大汗，她表示驚到腳震，不過演出商場騷感覺很神奇：「細個時我玩冇伴奏演唱時，都試過喺商場演出過幾次，事隔10年後再做商場騷，一陣會唱歌。（有冇練歌？）每日都喺屋企練歌，但心情好緊張。（屋企人有冇嚟支持你？）媽咪唔係香港呀，都有同事陪我。」

她又說年初已推出歌曲，只是自少唱歌劇的她，近年多唱地下音樂，而其粉絲都屬斯文型，加上自己作風也較低調才較少宣傳，只是現時可接受高調及轉風格，她說：「我希望做歌手好似長跑咁，自己創作寫歌，一路做歌手到60歲，都會兼顧拍戲嘅，樂於接受任何新挑戰。」

而Dark和Arvin一同接受訪問，雖然兩人同屬英皇，但首次齊做商場騷，Dark表示：「其實我同Arvin本來同一組，但最近分道揚鑣跟咗唔同嘅經理人，我覺得分開係好事，因為佢唱得又靚仔，我唔使咁大壓力。」又自爆是Arvin的網上頻道粉絲，指對方的節目大受歡迎，不過Arvin卻說頻道暫時「暫停」，他說：「因為部攝影機壞咗，對唔到焦，修理要4千蚊，所以要孖朋友拍其他嘢先。」Dark自薦可以借機，但收費每小時500元，Arvin聞言即表示會自行處理。

Dark被指消瘦不少，他直認是減肥結果，因之前考試期間強食，但考完試後就可以全力減肥及寫歌，Arvin大讚Dark創作能力超強：「佢有260幾首歌嘅Demo，好犀利，我只得雙位數字Demo咋。」

同場的Windy決定捨棄美國知名音樂學府Berklee College of Music（伯克利音樂學院），選擇到廣州星海音樂學院繼續升學，被網民指她打爛一手好牌，Windy表示：「我唔可以令所有人滿意，呢個係我人生，我要堅持。」又謂8月31日便要到廣州報到，已為入學時進行兩星期軍訓做好心理準備，她說：「聽聞港澳台學生可以申請豁免軍訓部分。（如果申請豁免失敗呢？）都可以當體驗生活，鍛鍊一下自己，不過可能軍訓後膚色會黑兩度。」

問她可有關心一下炎明熹（Gigi）的近況？Windy表示有留意Gigi的社交網，但沒有刻意追問她近況：「都唔清楚佢情況，所以冇特別去問，佢有決定就會同大家講。」

Yumi考完DSE後已到韓國及台灣旅行，就連她自己也覺玩得太多要開始節制，但又想暑假完結前到澳門玩次水上活動，問她可會甫泳裝相？她覺得要視乎相片質素：「睇吓影得靚唔靚，之前旅行食多咗肥咗有肚腩，但磅數冇大改變。」